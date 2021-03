Rethen

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Transporter und einem Kleinwagen ist es am Dienstagnachmittag bei untergehender Sonne auf der B-443-Abfahrt zur A7 in Richtung Hamburg gekommen. Nach der Kollision wurde die Fahrerin des VW Lupo verletzt in ein Krankenhaus gebracht, der Fahrer des Transporters blieb unversehr, teilt die Laatzener Feuerwehr mit. Der Mercedes-Vito kam aus Sehnde und wollte auf die A7 nach links abbiegen. Dabei übersah der Fahrer den Lupo, der Richtung Sehnde unterwegs war. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Rethen. Quelle: Gerald Senft/Stadtfeuerwehr Laatzen

Gegen 18.40 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Rethen zum Abstreuen der Unfallstelle alarmiert, um die ausgetretenen Flüssigkeiten mit Bindemitteln abzustreuen. Außerdem stellten die Helfer den Brandschutz sicher, leuchteten die Unfallstelle aus und sicherten die unübersichtliche Stelle mit ihren Fahrzeugen mit ab. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Von Johannes Dorndorf