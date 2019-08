Laatzen-Mitte

Zu mehreren Einsätzen ist die Laatzener Feuerwehr am Montag ausgerückt. Gegen 7.30 Uhr wurden die Helfer zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 37, dem sogenannten Messestutzen, gerufen. In Höhe des Campingplatzes Birkensee hatte sich ein Ford Fiesta gedreht und überschlagen. Als die 15 Helfer der Ortsfeuerwehr Laatzen am Einsatzort ankamen, hatte sich der Fahrer schon selbst aus dem Kleinwagen befreit. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt, die Feuerwehr klemmte die Batterie des Autos ab und sorgte für den Brandschutz.

Jungtauben im Treppenhaus abgestellt

Zu einem Einsatz am Marktplatz in Laatzen-Mitte wurden die Helfer um 13.42 Uhr gerufen. In einem der Hochhäuser hatte jemand einen Karton mit mehreren Jungtauben im Treppenhaus abgestellt. Die Einsatzkräfte nahmen den Karton mit und übergaben die Tiere an einen Tierarzt.

Um 14.27 Uhr rückte ein Fahrzeug der Ortsfeuerwehr Rethen zu einem Unfall auf der Hildesheimer Straße aus. Bei dem Auffahrunfall waren Betriebsstoffe ausgelaufen, die Helfer streuten die Fahrbahn ab.

Die Meldung über eine hilflose Person in einer Wohnung an der Wülferoder Straße erreichte die Feuerwehr schließlich um 18.48 Uhr. Ein Familienvater hatte sich Sorgen um seine Frau und seine Kinder gemacht, weil diese auf Anrufe nicht reagierten und die Wohnung abgeschlossen war. Da niemand auf das lautstarke Klopfen und Rufen von Polizei und Feuerwehr reagierte, öffnete die Feuerwehr die Tür gewaltsam. Es stellte sich heraus, dass die Familie lediglich tief und fest geschlafen hatte. Gegen 19.25 Uhr konnten die Helfer wieder einrücken.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Laatzen lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Daniel Junker