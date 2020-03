Grasdorf

Die seit Jahren laufende Sanierung der Stationen im Klinikum Agnes Karll geht weiter: Die Regionsversammlung will demnächst über einen Zuschuss von 660.000 Euro für den laufenden Klinikumbau entscheiden. Von dem Geld sollen die in die Jahre gekommenen Stationen erneuert werden. Inwieweit die Pläne durch die Corona-Krise ins Stocken geraten könnten, bleibt allerdings abzuwarten.

Schon seit Längerem bemüht sich das Klinikum, die alten Stationen nach und nach umzubauen. Auch nach Einschätzung der Region als Trägerin des Klinikums ist der bauliche Zustand der noch nicht sanierten Bereiche „völlig unzureichend und nicht mehr zeitgemäß“, wie es in einer Beschlussdrucksache heißt. So verfügen die Altzimmer lediglich über Waschnischen anstelle von Duschen, zudem teilen sich die Patienten von je zwei Zimmern eine Gemeinschaftstoilette. Duschmöglichkeiten in den Zimmern gibt es nicht.

Zimmer bekommen eigene Duschen

In den vergangenen Jahren hat das Klinikum bereits vier Stationen mit rund 70 Betten in Zwei- und Drei-Bett-Zimmern saniert. Derzeit laufen noch Sanierungsarbeiten auf weiteren zwei Stationen mit ebenfalls 70 Betten.

Die Region will in das Klinikum Agnes Karll investieren. Quelle: Johannes Dorndorf

Falls die Politik zustimmt, sollen noch in diesem Jahr die Umbauten der Stationen 11 und 12 folgen, in denen die Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Gastroenterologie mit 20 Betten untergebracht ist. Das Konzept sieht – wie schon bei den vorangegangenen Bettenbereichen – vor, dass die Patientenzimmer eigene Nasszellen mit Waschtisch, Dusche und Toilette erhalten. Auch der Ausstattungsstandard in den Zimmer werde verbessert: mit neuer Elektrotechik und Beleuchtung, festem Mobiliar, neuen Bodenbelägen sowie Leitungen und Anschlüssen für medizinische Gase. Die Kosten werden vollständig aus den Zuschüssen der Region gedeckt.

Arbeiten für Sommer geplant

Auch im medizinischen Bereich tut sich etwas. Aktuell lässt das Klinikum nach eigenen Angaben die Intensivstation des Grasdorfer Krankenhauses komplett sanieren und erweitern. Geplant sind auch eine Erweiterung der zentralen Notaufnahme und des OP-Bereichs. „Außerdem planen wir die Ergänzung des Angebots für eingestreute Wahlleistungszimmer, eine komplett neue Wahlleistungsstation sowie infrastrukturelle Technikprojekte“, sagt Klinikumssprecher Steffen Ellerhoff.

Die Arbeiten sollen nach bisherigem Stand in den normalerweise weniger frequentierten Sommermonaten beginnen. „Wir gehen davon aus, in diesem Jahr fertig zu sein“, sagt Ellerhoff. Einen festen Zeitplan gebe es noch nicht. Ganz durch ist das Klinikum Agnes Karll mit dem Bauprogramm aber selbst dann noch nicht: Für die Zukunft stehen noch Arbeiten in vier unsanierten Stationen mit 70 Patientenbetten aus.

Ob sich die Pläne durch die Corona-Krise verzögern, ist derzeit unbekannt. So hat die Region einen Teil der dafür notwendigen Gremiensitzungen bis nach den Osterferien abgesagt, und auch der Klinikbetrieb ist naturgemäß intensiver als in normalen Zeiten.

Lesen Sie auch

Von Johannes Dorndorf