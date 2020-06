Grasdorf

Das Klinikum Agnes Karll gibt rund 60 alte Betten für einen guten Zweck ab. Als das Klinikum Ende 2019 neue bekam, wanderten die alten zunächst in den Keller. „Jetzt kam das Angebot vom DRK, uns die alten Betten abzunehmen und als Spende ins Ausland zu geben“, sagt Michael Gawe, stellvertretender Technischer Leiter.

Zweimal musste der LKW vorfahren, um alle ausrangierten Betten und Nachttische aufzuladen und zur Lagerung nach Nienburg zu fahren. „Die Betten gehen nach Weißrussland“, sagt Gawe. „Dort herrschen noch andere Standards als bei uns und die Betten sind noch zu 90 Prozent voll funktionstüchtig.“ Die restlichen 10 Prozent könnten als Ersatzteillager benutzt werden. Würden die Betten nicht gespendet werden, müssten sie verschrottet werden. „Es ist gut, dass wir sie weiter zur Nutzung geben können“, freut sich Gawe.

Anzeige

Die Patienten im Klinikum Agnes Karll Laatzen liegen nun auf neuen elektronischen Betten. Damit können sie sich nun selber per Knopfdruck in eine angenehmere Position bringen, so dass die Pflegekräfte nicht mehr für das Verstellen der Betten in die Zimmer gerufen werden müssen. „Die Betten sind komfortabler, leichter zu bedienen, wendiger und durch ein fünftes Rad deutlich leichter zu schieben“, sagt Gawe.

Weitere HAZ+ Artikel

Von Stephanie Zerm