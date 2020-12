Laatzen

Anlässlich seines Grußwortes zu Weihnachten und zum Jahreswechsel wendet sich Bürgermeister Jürgen Köhne erstmals per Youtube-Video an Laatzens Bürger. Dieses ist auf der Stadt-Homepage www.laatzen.de einsehbar. Schwerpunkt ist die Corona-Pandemie und ihre Folgen. Köhne verbindet dies mit nachdenklichen Wort zum gegenwärtigen Lebenswandel.

„Die Pandemie stellt alles auf den Kopf, was unser bisheriges Leben ausmacht. Dabei wird uns aufgezeigt, an welch seidenem Faden unser Wohlstand und unser Alltag hängen“, sagt Köhne zu Beginn der Ansprache. Er spüre die Verunsicherung, sehe aber auch Grund für Optimismus, „weil ich sehe, zu was wir in Europa, in Deutschland, aber auch hier in Laatzen zu leisten imstande sind.“ Er ruft dazu auf, sich „mit so wenig persönlichen Kontakten wie möglich streng an die Hygieneregeln zu halten. Lassen Sie uns gemeinsam Vorbilder sein.“

„Verzichten Sie auf Feuerwerk“

Zugleich schlägt Köhne vor, die Weihnachtszeit zum Nachdenken zu nutzen. „Diese Pandemie mit all ihren Folgen sollten wir vielleicht auch nutzen, um unseren Lebensstil zu hinterfragen. Kann das immer mehr, immer höher, immer schneller wirklich noch lange so weitergehen?“, fragt der Bürgermeister. „Achten Sie in den nächsten Tagen doch einmal darauf, ob nicht vieles, was der Lockdown mit sich bringt, auch eine positive Seite hat.“ Als Beispiele nennt Köhne die Erholung für die Natur, mehr Ruhe und Gelassenheit. Ein bewussterer und nachhaltigerer Lebensstil sei vielleicht besser für jeden Einzelnen, die Gesellschaft und den Planeten.

Köhne appelliert auch daran, „achtsam und umsichtig“ mit in der Pandemie engagierten Menschen wie Ordnungs- und Rettungskräften, Ärzten, Pflegepersonal und Verkäuferinnen umzugehen. Und: „Verzichten Sie bitte in diesem Jahr Silvester darauf, Feuerwerk in die Luft zu schießen. Schauen Sie lieber in den Sternenhimmel und genießen Sie den Blick ins Unendliche!“

