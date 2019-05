Laatzen

Wegen eines Verkehrsunfalls ist die Ortsfeuerwehr Laatzen am Montagmorgen an die A7 ausgerückt. Auf Höhe der Auffahrt Laatzen waren gegen 6 Uhr ein Skoda und ein Mercedes-Sprinter kollidiert. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 60 Jahre alte Skoda-Fahrer in Fahrtrichtung Hamburg auf die Autobahn auffahren und wechselte sogleich auf die Mittelspur. Dabei übersah er den von hinten kommenden Transporter, der auf den Skoda auffuhr. Der Skoda schleuderte quer über die Fahrbahn und prallte gegen die Leitplanke. Trümmerteile und aufgewirbelte Erde lagen über die Fahrbahn verteilt. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon, der 70-jährige Transporterfahrer und sein 48-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 20.000 Euro. „Nach Rücksprache mit der Feuerwehr Hannover übernahm diese die Reinigungsarbeiten“, berichtet Laatzens Feuerwehrsprecher Gerald Senft. Nach Polizeiangaben blieben die beiden linken Fahrspuren während der Aufräumarbeiten gesperrt.

Von Johannes Dorndorf