Laatzen

Alle größeren städtischen Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen – auch die der Feuerwehr – sollen mit Abbiegeassistenzsystemen nachgerüstet werden, heißt es in einem Antrag der Ratsmehrheit von SPD/Grünen/Linke/Faull/Scheibe. Die Ratsgruppe CDU/FDP wiederum regt an, zu prüfen, ob in allen Stadtteilen Abholstationen für amtliche Dokumente aufgestellt werden können. Ein Terminal, bei dem Bürger unabhängig von den Öffnungszeiten des Rathauses ihre Pässe und anderes über einen gesicherten Zugang erhalten, ist seit November bei der Stadt Langenhagen in Betrieb. Mit beiden Anträgen beschäftigt sich der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Laatzen am Montag, 15. Februar. Die Onlinesitzung wird über das kostenlose Konferenztool Teams organisiert und beginnt um 18 Uhr.

Zu den weiteren Themen der öffentlichen Online-Sitzung gehören das Konzept für den Rethener Park, die Umgestaltung des Kreisels Gutenbergstraße sowie Laatzens Finanzbeitrag an dem Stadtexperiment Interkommunale Veloroute entlang der Hildesheimer Straße.

Der Link zum virtuellen Konferenzsaal des Stadtentwicklungsausschusses wird am Sitzungstag auf der Internetseite der Stadt Laatzen veröffentlicht.

Von Astrid Köhler