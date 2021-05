Laatzen

Diese Fotomontage hat es in sich: Auf den ersten Blick erscheint die superbreite Fahrradtrasse in der ADFC-Vision als Traum vieler Radfahrender. Statt sich an Autos entlang die Erich-Panitz-Straße in Richtung Süden hochzuquälen, könnte man abseits von Auto- und Fußgängerverkehr bequem die großzügige, von Pflasterunebenheiten unbelastete Fahrbahn entlangrauschen. Bei näherem Hinsehen erweist sich die Vision jedoch als völlig unausgegoren: Die Anschlüsse sind ungeklärt, die Querungen der Stadtbahntrasse umständlich und teuer.

Zwei Spuren nur für Radfahrer? So könnte die Erich-Panitz-Straße im Abschnitt zwischen Karlsruher und Würzburger Straße einmal aussehen, meint der ADFC. Quelle: ADFC Region Hannover

Und dennoch sind solche Bilder wichtig, um zu verdeutlichen, dass der Status Quo hinterfragbar ist. Dieser Status Quo in Laatzen-Mitte besagt: Das Stadtzentrum ist für Autos gebaut. Nicht wenige Radfahrer würden Strecken wie die Erich-Panitz-Straße und die Hildesheimer Straße am liebsten meiden. Wer nun argumentiert, für die paar Radfahrer lohnten Umbauten nicht, sollte sich die Gegenfrage gefallen lassen: Gerade weil die Radwege so trostlos sind, weichen viele lieber aufs Auto oder auf Alternativen wie die Leinemasch aus, in der es aber spätestens seit dem Trend zum Corona-Spaziergang eng geworden ist. Parallel machen Städte wie Kopenhagen vor, welche Nachfrage ein konsequenter Ausbau komfortabler Strecken erzeugt. Am guten Wetter dort liegt das mit Sicherheit nicht.

Helmut Schmidt hat einmal gesagt: Wer Visionen hat, sollte lieber zum Arzt gehen. Man könnte ihm entgegnen: Ohne Visionen lassen sich Verkehrswenden wie die in der dänischen Hauptstadt kaum anschieben. So gesehen ist die ADFC-Vision beides: eine nicht zu Ende gedachte, online hingehuschte Idee – und zugleich ein Anstoß zur Diskussion.

Von Johannes Dorndorf