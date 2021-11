Laatzen

Die Kommunal- und Bundestagswahlen sind der Stadt Laatzen deutlich teurer zu stehen gekommen als ursprünglich erwartet. Der Rat musste jetzt einer Umschichtung von rund 55.000 Euro im Haushalt zustimmen – unter anderem wegen der großen Zahl an Briefwählern, aber auch wegen gestiegener Papierkosten und dem Nachdrucken von Wahlzetteln.

Etwa 130.000 Euro haben die beiden Wahlgänge am 12. und 26. September unterm Strich gekostet, teilte die Stadtverwaltung jetzt mit. Veranschlagt worden waren im Vorfeld nur 76.200 Euro. Die Gründe für die Fehlkalkulation sind offenbar vielfältig. Zum einen hätten sich aufgrund der Corona-Situation diesmal besonders viele Laatzener für die Briefwahl entschieden, deren Zahl habe sich nahezu verdoppelt. Aber auch die Roh-Papierkosten seien nach Aussage verschiedener Druckereien um etwa zehn Prozent gestiegen.

Wahlzettel mussten als Großbrief verschickt werden

Viel Geld gekostet habe auch der Umstand, dass bei der Kommunalwahl am 12. September so viele Wahlzettel pro Umschlag verschickt werden mussten, sodass diese lediglich in einen Großbrief passten. „Die Versandkosten für einen Großbrief liegen bei 1,05 Euro, für einen Standardbrief bei 46 Cent“, rechnet Wahlleiter Axel Brüning vor. Teurer als bislang sei auch der Versand der Wahlbenachrichtigungskarten gewesen: Diese würden wegen einer Änderung der Beförderungsbedingungen neuerdings nicht mehr als relativ günstige „Infopost“ versandt.

Falsche Farbe: Tausende Stimmzettel erneut gedruckt.

Knapp 10.000 Euro habe auch der Nachdruck von Stimmzetteln für den Ortsrat gekostet. Die grauen Zettel waren zwar korrekt gedruckt worden, berichtet der stellvertretende Wahlleiter Sebastian Osterwald. Allerdings habe sich bei der Lieferung herausgestellt, dass die Zettel farblich den Stimmzetteln für die Regionsversammlung zu sehr ähnelten. Der Grund: Die Region hatte für ihre Stimmzettel die Farbe weiß angekündigt, diese aber auf Umweltpapier drucken lassen, sodass sie dem Grau der Ortsratszettel nahe gekommen seien. „Die Farben waren zwar nicht identisch, sie müssen aber deutlich unterscheidbar sein“, erläutert Osterwald das Problem. Die Stadt habe sich deshalb zum Nachdruck entschieden. Immerhin ist die mögliche Verwechslungsgefahr jetzt bekannt. „Das passiert uns nie wieder.“

Alleine aufkommen muss die Stadt für die Wahldurchführung übrigens nicht. Die Verwaltung rechnet damit, dass sie etwa 75.000 Euro für die Bundes- und Regionswahlen erstattet bekommt.

Von Johannes Dorndorf