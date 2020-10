Rethen

Wer sein Grüngut abgeben möchte, muss sich in Laatzen vorerst gedulden: Nach Auskunft der Stadtverwaltung bleibt der städtische Kompostplatz an der Hildesheimer Straße in Rethen am Montag, 26. Oktober, geschlossen. Als Grund gibt die Stadt Probleme beim regionalen Abfallentsorger Aha an: „Durch verschiedene Streikaktionen und coronabedingte Einschränkungen gibt es derzeit Engpässe bei der Containerleerung durch Aha.“

Beim darauffolgenden Termin am Donnerstag, 29. Oktober, soll die Anlieferung dann wie gewohnt wieder möglich sein. Auf dem Kompostplatz gilt derzeit die Verpflichtung, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Von Johannes Dorndorf