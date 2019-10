Rethen

Der Rethener Kompostplatz ist derzeit geschlossen, der reguläre Annahmetermin am Donnerstag, 17. Oktober, entfällt deshalb. „Nach den Regenfällen sind die Wege dort für Privat-Pkw nicht befahrbar“, gab Stadtsprecher Matthias Brinkmann am Dienstag bekannt. Nach den jüngsten Regenfällen sei der Boden so aufgeweicht, dass die Fläche kaum noch zugänglich ist. Wann der Platz wieder öffnet, ist bislang unklar. Regulär wäre dies eigentlich am nächsten Sonnabend. Ob die Wege bis dahin wieder entsprechend befahrbar sind, sei ungewiss, ergänzt Brinkmann. Anfang Oktober hatte die Stadt den Kompostplatz schon einmal aus den gleichen Gründen geschlossen.

Die Stadt verweist auf andere Grüngutannahmestellen, die im Internet auf www.aha-region.de/entsorgung/gruengutannahme/ einsehbar sind. Die nächsten Annahmestellen sind in Ingeln, Stiftungsstraße 1, sowie in Koldingen, Ruther Weg 1. Abgegeben werden kann Grüngut auch auf dem Wertstoffhof in Pattensen.

Von Johannes Dorndorf