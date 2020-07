Der städtische Kompostplatz in Rethen nimmt ab Montag, 6. Juli, erstmals wieder Grüngut an. Wegen des befürchteten Andrangs setzt die Stadt Laatzen auf eine Nummernschildregelung: An geraden Tagen werden nur Fahrzeuge mit gerader Endziffer durchgelassen, an ungeraden Tagen mit ungerader Endziffer.