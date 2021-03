Rethen

Im Zuge des Lockdowns hat die Stadt Laatzen den Kompostplatz in Rethen vor Wochen geschlossen, doch die Wiedereröffnung steht kurz bevor. Ab Montag, 15. März, können Privatleute wieder Grünschnitt und andere Gartenabfälle – aber keinen Kompost – an der Hildesheimer Straße in Rethen abliefern. Die Öffnungszeiten sind montags von 7.15 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 16 Uhr. Wie die Stadt weiter mitteilte, bleibe der Platz hingegen an Sonnabenden weiterhin geschlossen.

Neben den üblichen Benutzungsregeln gelte auf dem gesamten Gelände die Pflicht, eine Maske zu tragen und der Mindestabstand von 1,50 Metern.

Grüngutannahmestelle in Ingeln-Oesselse hat offen

Darüber hinaus kann Grüngut auch in Ingeln-Oesselse abgegeben werden: bei der Annahmestelle des Abfallentsorgers Aha an der Stiftungsstraße 1. Diese ist sonnabends von 9 bis 12 Uhr sowie mittwochs von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Angenommen werden Baum-, Hecken- und Strauchschnitt sowie Laub aus Privathaushalten bis zu einem Kubikmeter. Rasenschnitt und andere Bioabfälle hingegen können dort nicht abgegeben werden.

Von Astrid Köhler