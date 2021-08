Laatzen-Mitte

Es gibt wieder Livemusik am Gartenhaus im Park der Sinne. In der Reihe Café-Hausmusik treten am Sonnabend, 21. August, Carlos Ramos Diaz aus Kolumbien, Ricardo Alvarez aus Kuba und Antonio Abanto aus Peru auf. Die drei Musiker spielen traditionelle und moderne Lieder aus Mittel- und Lateinamerika.

Organisiert wird das Konzert von Regina Wostbrock, die das Gartenhaus im Park der Sinne seit Mai 2020 betreibt, und ihrem Mann. „Mit ihrer ansteckenden Art, voller Lebensgefühl, gewürzt mit den Rhythmen der Karibik, spielen die drei sympathischen Musiker Stücke von Salsa bis zu kubanischer Son-Musik“, sagt Norbert Wostbrock. In ihrer Wahlheimat Hamburg seien sie in der Musikszene sehr bekannt und hätten bereits in vielen nationalen und internationalen Musikgruppen gespielt.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Konzert beginnt am Sonnabend um 16 Uhr und endet um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Eine Tischreservierung im Gartenhaus ist unter Telefon (01 72) 4 56 30 39 möglich.

Von Stephanie Zerm