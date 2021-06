Freunde des Yoga unter freiem Himmel kommen am Sonnabend, 26. Juni, auf ihre Kosten. Dann gibt es ab 10 Uhr eine kostenlose Stunde im Park der Sinne.

Yogalehrer Wilfried Köhn (rechts) bietet am Sonnabend wieder eine kostenlose Schnupperstunde Hatha-Yoga in Park der Sinne an. Quelle: Stephanie Zerm (Archiv)