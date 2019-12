Laatzen

Unbürokratische Soforthilfe: Mit vereinten Kräften haben beherzt zupackende Männer am Sonntagabend in Laatzen ein festgefahrenes Auto aus dem Gleisbett der Stadtbahn gehievt. Anschließend riefen die tatkräftigen Helfer aber schließlich doch noch die Feuerwehr – aber nur, um ausgelaufene Betriebsstoffe abstreuen zu lassen. „Als wir an der Unfallstelle ankamen, war das Auto schon abgeschleppt“, berichtete der Laatzener Feuerwehrsprecher Gerald Senft nach dem kuriosen Einsatz.

Falsch abgebogen und auf Gleisen festgefahren

Laut Feuerwehr war zuvor gegen 17.30 Uhr eine Autofahrerin mit Bremer Kennzeichen auf der Hildesheimer Straße an der Abzweigung zur Erich-Panitz-Straße mit ihrem Kleinwagen bei einem missglückten Abbiegemanöver im Gleisbett der Üstra gelandet. Feuerwehrsprecher Senft bemühte sich um einen Erklärungsversuch: „An dieser Stelle kann man stadtauswärts nur nach rechts abbiegen oder geradeaus fahren.“ Offenbar habe die Autofahrerin aber versucht, genau dort nach links abzubiegen, um wieder in Richtung Hannover zu fahren, berichtete Senft. Auf den Schienen der Üstra war für das Auto jedoch Endstation. Mit dem Unterboden festgeklemmt und den Reifen in der Luft gab es kein Vor und kein Zurück mehr.

Üstra-Mitarbeiter berichtet von spontaner Hilfsaktion

Die Feuerwehr verließ sich jedoch bei ihrem Einsatzbericht auch auf die Aussagen eines Üstra-Mitarbeiters. Er war gerufen worden, weil das Auto im Gleisbett die Strecke der Stadtbahn blockierte. Einen Schienenersatzverkehr musste die Üstra wegen des Unfalls jedoch nicht einrichten. Denn: Laut Sprecher Senft hatte ein Abschleppwagen vor der Ankunft der Feuerwehr das beschädigte Auto der Frau aus Bremen bereits abtransportiert. Die kräftigen Autofahrer, die nach Angaben des Üstra-Mitarbeiters zuvor spontan angehalten hatten, um das festgefahrene Kleinauto Stück für Stück von den Schienen zu wuchten, waren ebenfalls längst verschwunden. „Verletzt wurde niemand“, teilte die Feuerwehr gegen 18.45 Uhr in ihrem Einsatzbericht mit.

Die Einsatzkräfte hatten demnach zuvor nur noch die über den beschädigten Unterboden des Autos auf die Straße ausgelaufenen Flüssigkeiten abgestreut. Nach etwa 30 Minuten rückte die Feuerwehr wieder ab.

Weitere Meldungen finden Sie im Polizeiticker Laatzen.

Von Ingo Rodriguez