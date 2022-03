Laatzen

Als Martina Soßdorf vor 30 Jahren beim Jugendmigrationsdienst anfing, hatte sie vor allem mit Spätaussiedlern zu tun. Geschätzt 400 Kinder und Jugendliche sowie deren Familien aus Russland hat sie seinerzeit beraten und durch die Organisation von Treffmöglichkeiten und weiterer Hilfen unterstützt. Mit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine und der Ankunft der ersten Geflüchteten am Messebahnhof hat die Sozialpädagogin alte Kontakte reaktiviert, um beispielsweise Dolmetscher zu finden. Auch sonst unterstützt sie das Helfernetzwerk, in dem sich viele aus Russland stammende Laatzener engagieren. Im Interview spricht Martina Soßdorf vom Jugendmigrationsdienst über die hiesige Community.

Frau Soßdorf, seit den Neunzigerjahren haben Sie Verbindung zur russischsprachigen Community in Laatzen. Was denkt die über den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine?

Ich erlebe bei allen, die hier sind, eine große Betroffenheit. Es gibt viele enge Bezüge. Etliche haben Verwandte und Freunde hergeholt oder wollen diese aufnehmen. Auch gibt es im Bereich Laatzen eine Reihe gemischt-ethnische Familien: russlanddeutsche, russischstämmige und ukrainische.

Gibt es nicht auch Putin-Fans unter den Laatzenern?

Dass es im Einzelfall Leute gibt, die russisches TV sehen oder in der Vergangenheit Putins Politik für richtig hielten, mag sein. Das hatte in den letzten 20 Jahren etwas damit zu tun, dass Putin nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und den ersten Jahren der politischen und ökonomischen Unsicherheit die wirtschaftliche Situation stabilisiert hat. Heute wissen wir, warum: Innenpolitische Stabilität bedeutet Macht, und Putin strebt schon immer nach Größerem. Dies zu sehen kann man nicht bei allen voraussetzen. Daher gehen auch Risse durch Familien.

Es gehen Risse durch Familien

Inwiefern Risse?

Nicht wenige haben Angehörige in Russland, die auf das Staatsfernsehen angewiesen sind und fragen: Was wollt ihr eigentlich, die Ukrainer werden doch befreit? Es ist hochdramatisch, was da passiert.

In Laatzen gibt es ebenfalls Menschen, die der russischen Propaganda aufsitzen, obwohl sie in einer Demokratie mit freien Medien leben, die nahezu allesamt ein anderes Bild des Krieges zeichnen. Wie erklären Sie sich dieses Phänomen?

Solange es russischsprachige Sender gibt, verlassen sich Leute darauf. Das gilt gerade für die, die in der Sowjetunion aufgewachsen sind und eben keine Demokratie kennengelernt haben. Und dann gibt es jene, die sagen: Die lügen ja alle. Es ist kein alleiniges russisches Phänomen, dass freier Journalismus nicht wertgeschätzt wird. Schon Trump war viel mit Fake News unterwegs. Es gibt genug Leute, die wollen nicht selbst recherchieren, sondern Nachrichten konsumieren. Social Media liefert, trägt aber nicht gerade zur verlässlichen Berichterstattung bei.

Wer und wie groß ist eigentlich die russischsprachige Community in Laatzen? Immerhin lebten hier zuletzt 1328 Menschen mit russischem Pass, von denen die allermeisten den russischen Pass als zweite Staatsangehörigkeit haben.

Das kann man zahlenmäßig nicht genau sagen. Dazu müsste man im Standesamt die Geburtsorte durchgehen, denn nicht wenige haben ja nur noch den deutschen Pass. Dazu gehören die Russlanddeutschen, die seit mehr als 30 Jahren hier leben und anfangs noch als Russen beschimpft wurden.

Inwiefern haben sich die aus Russland stammenden Menschen verändert?

Im Grunde sind sie in den letzten 15 Jahren gar nicht mehr in unserem Bewusstsein in Erscheinung getreten, auch in meinem nicht. Ab und zu rief noch mal jemand an, aber im Grunde haben die Menschen wie alle anderen Familien gegründet, Häuser gebaut, Kinder bekommen, und sie gehen arbeiten. Sie pflegen zwar immer noch kulturelle Besonderheiten, sind aber integriert.

Ihre alten Kontakte haben Sie nach der Invasion russischer Truppen in der Ukraine und dem Beginn der Massenflucht schnell reaktiviert. Wie sind Sie vorgegangen?

Ich habe mit 14 Leuten angefangen, von denen ich noch eine aktuelle Handynummer hatte, und habe bei Whatsapp ein Broadcast eingerichtet, also eine Art Verteiler, den ich mit Informationen versorge. Am 25. Februar habe ich den ersten Post reingesetzt. Inzwischen stehen 40 Kontakte in der Liste, mit denen ich 250 Leute erreiche mit Neuigkeiten zum Aufenthaltsrecht, zu den konkreten Abläufen, um Sozialhilfe zu beantragen, oder dass es den Umsonstladen für Babyerstausstattung gibt. Als es soweit war, habe ich dort auch einen Aufruf für Dolmetscher gemacht, und darauf haben sich ganz viele gemeldet.

Psychischen Folgen für Geflüchtete sind noch nicht absehbar

Als der erste Sonderzug mit Geflüchteten aus der Ukraine am Messebahnhof Laatzen angekommen ist, waren Sie dabei. Was ging Ihnen dabei durch den Kopf?

Ich hatte ein Flashback, weil das vom Setting die gleiche Situation war wie 2015. Es war dann aber insofern doch völlig anders, weil die Menschen, die aus dem ersten Zug stiegen, äußerlich in einer körperlich besseren Verfassung waren als die Syrer, die schon Monate unterwegs waren. Die Ukrainer sind auf dem Weg gut versorgt worden, darüber war ich froh. Über die psychischen Folgen müssen wir uns noch Gedanken zu machen. Die lassen sich noch nicht absehen.

Erste Station in Deutschland ist Laatzen: Ein Sonderzug mit rund 600 Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine erreicht am 10. März den Messebahnhof in Hannover-Laatzen. Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

Auch Dolmetschende aus Laatzen haben Sie mit zum Bahnhof geholt. Wie war das?

Es war gut, dass ukrainisch- und russischsprachige Menschen die Geflüchteten in Empfang genommen haben und sie in vertrauter Sprache über den weiteren Ablauf informieren konnten. Das bringt Sicherheit. Laatzen ist die erste Station in Deutschland. Die allermeisten fahren von hier aus weiter. Die mit Abstand kleinste Gruppe hat noch keine konkreten Ziele, weil die Menschen keine Verwandten oder Freunde in Deutschland haben und erst mal allein dastehen. Das ist die wichtigste Gruppe, um die sich auch die Dolmetschenden am meisten kümmern müssen.

Bundesländer wie Berlin, wo viele Geflüchtete aus der Ukraine stranden, wünschen sich eine Verteilung ähnlich der Quote wie für Syrer und Afghanen. Was halten Sie davon?

Zwar verstehe ich den Wunsch nach einer klareren Regelung, ich glaube aber, dass aus humanitärer Sicht und angesichts der Probleme und Ängste, mit denen die Menschen kommen, es besser ist, sie zu Verwandten und Freunden zu lassen. Dort haben sie erst mal einen vertrauten Rahmen und werden bei psychischen Belastungen aufgefangen. Die Aufnahmeeinrichtungen haben erst mal nichts Vertrautes. Das wird noch kompliziert genug, was an Traumabewältigung notwendig wird. Wir wissen seit 2015, dass die vorhandenen Einrichtungen bis heute nicht ausreichen.

Wo sehen Sie aktuell den größten Bedarf?

Es ist ganz wichtig, dass wir die Menschen würdig unterbringen. Es haben sich schon viele bereit erklärt, Ukrainer aufzunehmen oder Wohnungen bereitzustellen, und das ist toll. Wir brauchen aber noch viel mehr. Die Stadt Laatzen sucht auch, aber ohne die Bevölkerung wird es nicht gehen.