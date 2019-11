Laatzen-Mitte

Bei der Musikschule Laatzen steht 2020 ein runder Geburtstag an: Vor 15 Jahren, am 1. August 2005, übernahm der Trägerverein die Einrichtung von der Stadt. Ende nächsten Jahres läuft nun die damals getroffene Kooperationsvereinbarung zwischen Verein und Stadt aus, die unter anderem Zuschüsse und Personalkosten regelt.

„Wir werden mit der Musikschule darüber verhandeln, wie die künftigen Finanzbeziehungen zwischen der Stadt und der Musikschule aussehen werden“, kündigte Bürgermeister Jürgen Köhne im Rahmen der laufenden Haushaltsberatungen an. Im vergangenen Jahr unterstützte die Stadt die Einrichtung mit rund 480.000 Euro. Würde die Vereinbarung mit der Musikschule regulär weiterlaufen, erhöhte sich dieser Betrag bis 2022 auf 565.000 Euro.

Stadt übernimmt Personal- und Betriebskosten

In den Summen enthalten sind vor allem die Personalkosten für diejenigen Angestellten, die 2005 noch bei der Stadt beschäftigt waren und seitdem an die Musikschule abgeordnet sind. Hinzu kommen Kostenerstattungen für die Verwaltungskraft, Betriebskosten, Büromiete und die Lehrer, die direkt beim Verein angestellt sind.

Erschwert werden die Verhandlungen durch die Sparzwänge, der die Kommune inzwischen unterworfen ist. Wegen des defizitären Haushalts achtet die Kommunalaufsicht besonders auf alle Ausgaben, die die Stadt freiwillig tätigt – einschließlich der Musikschule. Im Haushaltssicherungskonzept der Stadt ist denn auch eine Kürzung um 20.000 Euro eingerechnet, die die Musikschule betreffen könnte, beschlossen ist dies allerdings nicht. Tobias Münkner ( FDP) gab jedenfalls unlängst im Sozialausschuss zu bedenken, ob die Kommunalaufsicht einer Fortsetzung der bisherigen Förderung zustimmen werde.

Köhne : „Wir lassen die Schule nicht im Regen stehen“

Köhne sieht dem enge Grenzen gesetzt. „Wir lassen die Musikschule nicht im Regen stehen“, versicherte der Bürgermeister. „Es ist völlig klar, dass die Musikschule bezuschusst werden muss“ – zumal dort hervorragende Arbeit gemacht werde. „Es kann auch bei einer Kommune, die wirtschaftlich schwach auf der Brust ist, nicht sein, dass wir kein kulturelles Angebot machen dürfen.“ Schon jetzt lägen die freiwilligen Ausgaben der Stadt im Bereich um 6 bis 7 Prozent des Gesamtbudgets – einschließlich so wichtiger Angebote wie die Hortbetreuung von Kindern. Da ein Teil der Musikschulpersonals nach wie vor bei der Stadt angestellt ist, sei der Fortbestand der Einrichtung ohnehin gesichert.

Musikschulleiter Ulrich Bernert möchte bald eine Klärung haben, wie es nach 2020 weitergeht. Er habe das Thema gegenüber der Stadtverwaltung bereits angesprochen – auch auf Wunsch des Vereinsvorstands. Gespräche zum Thema habe es jedoch bislang nicht gegeben. „Wir haben noch Zeit“, weiß auch Bernert, aus Sicht der Musikschule müsste allerdings spätestens bei der Mitgliederversammlung im Frühsommer Klarheit herrschen.

Musikschule warnt vor Kürzung

Für das Ansinnen, das Musikschulbudget um 20.000 Euro zu drücken, hat Bernert kein Verständnis. „Die Stadt spart indirekt schon jetzt Wahnsinnssummen“, sagt er. Schließlich gingen die von der Kommune abgeordneten Musiklehrer derzeit nach und nach in den Ruhestand. Die nachrückenden Lehrer, die direkt beim Verein angestellt werden, würden im Gegensatz zum städtischen Personal nicht nach dem öffentlichen Tarif bezahlt. „Ganz grob verdienen sie nur die Hälfte. Wenn man uns um 20.000 Euro reduziert, können wir unsere minimalsten Gehaltserhöhungen nicht mehr umsetzen“, gibt Bernert zu bedenken.

„Die Zahl der Mitarbeiter, die von der Stadt reingegangen sind, wird sich perspektivisch verringern“, weiß auch Köhne. „Darüber wollen wir mit der Musikschule verhandeln“ – das gelte auch für die Personalgestellungsverträge.

Eigentlich wünscht sich Bernert auch bei der Raumfrage Verbesserungen: Größter Wunsch wäre für ihn, ein eigenes Gebäude zu bekommen – etwa als Trakt an einer Laatzener Schule. Derzeit geben die Lehrer an verschiedenen Schulen Unterricht, während die Verwaltung etwas abseits in einem Bürogebäude an der Würzburger Straße in Laatzen-Mitte untergebracht ist. Trotz der Einschränkungen sei das Angebot weiterhin gut, bei Jugend musiziert schnitten die Laatzener Schüler regelmäßig überdurchschnittlich ab.

Lehrkräfte unterrichten 1700 Schüler

Übertragen hat die Stadt die Musikschule im August 2005 aus Kostengründen, aber auch um die Verwaltung der Einrichtung schlanker zu machen und Entscheidungen zu vereinfachen. Derzeit sind bei der Musikschule insgesamt 35 Lehrkräfte beschäftigt, davon zwölf in städtischen Diensten. Unterrichtet werden an der Einrichtung 1700 Schüler, mit Doppelbelegungen sind es laut Bernert 2000. Nachgefragt ist das Angebot insbesondere bei jüngeren Kindern: 700 Kinder besuchen derzeit den Elementarunterricht.

Lesen Sie auch

Von Johannes Dorndorf