Laatzen

Mit den sinkenden Inzidenzzahlen könnte das kulturelle Leben in Laatzen bald wieder an Fahrt aufnehmen. Die Stadt Laatzen hat jetzt angekündigt, die 2020 gestartete Kooperation mit dem Hemminger Kulturzentrum bauhof in diesem Jahr fortzusetzen. „Die Planungen laufen aktuell auf Hochtouren“, sagt Stadtsprecherin Anke Weisbrich. Vermutlich werde das Bauhof-on-tour-Programm zunächst im Park der Sinne starten. „Sobald dies möglich ist, aber auch wieder im Forum in der Albert-Einstein-Schule“, ergänzt Weisbrich.

Konkrete Auftrittstermine und Künstler könne er noch nicht nennen, sagt Klaus Grupe, Vorsitzender des Vereins Kulturzentrum bauhof. „Wir wissen erst seit etwas mehr als einer Woche, dass wir überhaupt wieder Open-Air-Veranstaltungen machen können.“ Angedacht seien fünf bis zehn Konzerte im Zeitraum zwischen Mitte Juli und September. Der Verein sei derzeit dabei, Termine mit den Künstlern und der Stadt abzustimmen. Auch die Rahmenbedingungen seien noch unklar. Momentan sehen die Regeln vor, dass die Besucher negativ getestet sein müssen – abhängig von der Inzidenz und den Corona-Verordnungen könnte sich dies noch ändern. Im Herbst wolle der Bauhof dann wieder – wie 2020 – Vorstellungen im Forum der Albert-Einstein-Schule anbieten.

Hoffnung für das Fest der Sinne

Auch für das Fest der Sinne gebe es einen kleinen Hoffnungsschimmer, sagt Stadtsprecherin Weisbrich, wenn es auch nicht in gewohnter Form stattfinden könne. „Es wird sich um ein reines Bühnenprogramm handeln“, heißt es im Rathaus. Der Eintritt werde kostenlos sein, allerdings müssten die Zuschauer vorher Plätze reservieren. Gefeiert werden soll von Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. Juli. Das Programm werde derzeit noch zusammengestellt, fest steht bislang nur der Auftritt der Bigband LaBiBa am 18. Juli.

Parallel ist die Stadtverwaltung wegen weiterer Aufführungen mit „großen Kultur-Akteuren aus Hannover“ im Gespräch. Details dazu nennt die Stadtverwaltung bislang nicht. Seitens ehrenamtlicher Kulturschaffender hingegen seien noch keine Wünsche geäußert worden.

Orchesterproben im Freien sind wieder erlaubt

Möglich sind die neuen Aussichten durch die Corona-Verordnung des Landes vom 10. Mai. Darin ist festgelegt, dass bei Sieben-Tage-Inzidenzen von über 50 Open-Air-Veranstaltungen mit bis zu 250 Personen möglich sind. Zu den Auflagen zählen ein Hygienekonzept, Sitzplatzpflicht, negative Tests, Abstand, und Masken abseits der Sitzplätze. Für Veranstaltungen in Räumen wie der Albert-Einstein-Schule will die Stadt noch die nächste Corona-Verordnung abwarten.

Die Verwaltung weist darauf hin, das die Corona-Verordnung es kulturtreibenden Vereinen ermöglicht, ihren Übungsbetrieb erstmals seit Monaten wieder aufzunehmen. Bis zum 10. Mai war nur Einzelunterricht erlaubt. „Bläserensembles, Bläserorchester und Chöre dürfen unter freiem Himmel in voller Stärke üben“, sagt Stadtsprecher Matthias Brinkmann. „Hier sind wir mit einigen musiktreibenden Vereinen in Kontakt, um zu klären, welche Flächen wir zur Verfügung stellen können.“

Von Johannes Dorndorf