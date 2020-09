Laatzen-Mitte

Was kann man nicht alles testen? Eine Auswahl davon hat Johannes Kirchberg am Sonnabendabend im Forum der Albert-Einstein-Schule ( AES) gezeigt. In seinem Programm „Testsieger, oder: was tut man nicht alles nicht“ hat der singende Kabarettist kaum ein Thema ausgelassen. Mit viel Wortwitz und Vokalakrobatik sang er von Persönlichkeitstests, testete Reime, Hits und das Reichsein. Dabei waren die Ergebnisse meistens ernüchternd. „Auf Liebe reimt sich am besten Hiebe.“

Auch räumte Kirchberg mit dem Irrtum auf, dass es keine dummen Fragen, sondern nur dumme Antworten gibt. Was soll man schließlich antworten, wenn die Frau fragt, ob sie zu dick ist, oder der Mann fragt, ob er gut genug war? In seinem Lied „Komisch, wenn keiner lacht“ zeigte der Hamburger, dass vieles nur auf den ersten Blick lustig ist – und auf den zweiten eher zum Nachdenken anregt. Etwa die Tatsache, dass es einzelne in Folie verschweißte Weintrauben zu kaufen gibt und Menschen, die mit Kosmetikvideos ihr Geld verdienen sowie Staatschefs, die heute ihre Worte von gestern als Lügen bezeichnen.

Nur die Hälfte der verfügbaren Karten verkauft

Insgesamt waren nur etwa 50 Besucher in das AES-Forum gekommen. „Rund 100 wären laut dem Corona-Hygienekonzept erlaubt gewesen“, sagt Klaus Grupe vom Hemminger Kulturzentrum bauhof, das zu der Veranstaltung eingeladen hatte. „Nach dem Shutdown sind die Menschen immer noch sehr zurückhaltend, was den Besuch kultureller Veranstaltungen angeht“, hat der bauhof-Chef beobachtet. Da die Räumlichkeiten des Vereins in Hemmingen-Westerfeld für Liveauftritte unter Einhaltung der Corona-Hygieneregeln zu klein sind – es dürften maximal 20 Besucher hinein – geht der bauhof jetzt auf Tour.

Der Auftritt von Kirchberg war bereits der zweite in der Laatzener AES. Weitere sind geplant. „Für uns ist das eine echte Alternative“, sagt Grupe. „Wir wollen auf jeden Fall weiter ein Programm anbieten, wenn auch etwas ausgedünnt.“ So musste der bauhof wegen der Corona-Pandemie zwar einige Auftritte für dieses Jahr ausfallen lassen. „Aber die Möglichkeit, Veranstaltungen in der AES und auch in der Hemminger KGS anzubieten, wollen wir auf jeden Fall nutzen“, sagt Grupe. Die Künstler benötigten die Auftritte für ihren Lebensunterhalt und für das Publikum seien sie sie in der Corona-Zeit eine echte Aufmunterung.

Strenge Coronabestimmungen

Dabei achtete das bauhof-Team jedoch streng auf die Einhaltung der Corona-Hygienebestimmungen. So mussten alle Besucher ihre Karten vorab online bestellen. Den Vorverkauf über die sonst üblichen Stellen hat der Verein eingestellt. Nach ihrer Ankunft mussten die Besucher sich namentlich registrieren und ihre Hände desinfizieren. Anschließend wurden sie von bauhof-Mitarbeitern an ihren Platz begleitet. Dabei standen jeweils ein bis drei Stühle zusammen. Zu den anderen Stühlen bestand ein Abstand von 1,50 Metern. Im gesamten Gebäude mussten die Besucher einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Lediglich an ihrem Platz durften sie diese abnehmen.

Außerdem hatte der bauhof jeweils einen separaten Ein- und Ausgang eingerichtet. „Die Besucher sollen sehen, dass wir unserer Verantwortung gerecht werden und dass sie uns ohne Bedenken weiterempfehlen können“, sagt Grupe. Beim Publikum kam der Abend auch trotz der strengen Auflagen gut an. Daher kamen auch alle Gäste mehr als gefordert Kirchdorfs letztem Reim an diesem Abend nach: „Hier kommt keiner raus, ohne Schlussapplaus.“

Von Stephanie Zerm