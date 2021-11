Laatzen-Mitte

Nach einer zweijährigen coronabedingten Pause hat der Kunstkreis Laatzen am Wochenende erstmals wieder seinen Kaleidoskop-Kunsthandwerkermarkt im Erich-Kästner-Schulzentrum angeboten. 74 Aussteller hatten ihre Waren im Foyer, der Mensa, der Aula und in den Gängen ausgestellt – damit war die Beteiligung ähnlich hoch wie vor der Pandemie. Rund die Hälfte der Kunsthandwerker war zum ersten Mal dabei.

Den zurzeit rasant steigenden Inzidenzzahlen begegnete der Kunstkreis, der den Markt seit 2012 organisiert, mit der 2-G-Regel: Zutritt hatten nur Geimpfte und Genesene, und dies wurde am Eingang auch streng kontrolliert. Die Aussteller mussten die Regelung ebenfalls einhalten. „Am Eingang gab es zum Glück keine Probleme, die Leute waren sehr freundlich“, sagte die Kunstkreis-Vorsitzende Monika Gorbuschin. „Ich hatte mich schon auf längere Diskussionen eingestellt, das war aber nicht nötig. Viele finden die 2-G-Regel sogar sehr gut und sind dankbar dafür, dass sie sich im Gebäude dann ungezwungen bewegen können.“

550 Besucher kommen bis Sonntagmittag

Die Organisatoren vom Kunstkreis seien zunächst unsicher gewesen, ob die Veranstaltung angenommen würde. „Das ist ja eine neue Situation für uns alle.“ Tatsächlich waren die Besucherzahlen nicht ganz so hoch wie zu Spitzenzeiten vor der Pandemie. Rund 350 Besucher kamen am Sonnabend ins Erich-Kästner-Schulzentrum, am Sonntag waren es bis zum Mittag weitere 200 Gäste. „Wir sind in etwa bei drei Viertel der sonstigen Besucherzahlen, damit sind wir schon sehr zufrieden“, sagt Gorbuschin. Der Kunstkreis sei froh, dass er die Veranstaltung überhaupt anbieten konnte.

Zur Galerie Der Kunstkreis Laatzen darf erstmals seit zwei Jahren wieder die Türen für den Kaleidoskop-Kunsthandwerkermarkt im Erich-Kästner-Schulzentrum öffnen. So lief es am Wochenende.

„Auch ich war unsicher, ob und wie das Kaleidoskop angenommen wird“, sagte Ausstellerin Sabine Lichy. Die Gleidingerin bot an ihrem Stand gehäkelte Tücher, Kleidung und Duschschwämme an. „Ich bin mit der Besucherzahl aber zufrieden. Man merkt, dass die Leute wieder rausgehen wollen.“ Die Atmosphäre sei sehr schön, auch an der Organisation hatte sie nichts auszusetzen.

Händler reisen in zwei Zeitfenstern an

Erstmals mussten die Aussteller zum Aufbau am Sonnabend in zwei Zeitfenstern anreisen, wie Sabrina Deharde vom Laatzener Stadtmarketing erklärte, das den Kunstkreis bei der Organisation unterstützt. Wegen des Neubaus des Schulzentrums konnten die Händler nur über den Haupteingang an das Gebäude heranfahren. Damit es dort nicht zu voll wurde, seien zunächst nur die Aussteller ins Gebäude gelassen worden, die im Forum und in der Mensa ausstellen, sagte Deharde. Alle anderen durften ihre Stände erst eine Stunde später aufbauen. „Das hat bis auf wenige Ausnahmen aber alles sehr gut geklappt.“

Aussteller Alireza Omumi freute sich über den Neustart: „Ich sehe hier heute viele bekannte Gesichter.“ Der studierte Designer aus Ronnenberg verkaufte seine selbst gemalten Bilder, aber auch Postkarten und andere Dinge. Der gebürtiger Iraner, der früher beim Kunstkreis als Dozent tätig war und heute in Wettbergen eine eigene Kunstschule betreibt, hatte viele Werke mit Hannover-Motiven mitgebracht. Auch orientalische Kunst mit persischer Schrift konnten die Besucher erwerben. Erst Mitte Februar hatte Omumi den zweiten Platz beim Laatzener Kunstpreis belegt. „Das Kaleidoskop ist gut besucht, aber es wird noch nicht so viel gekauft wie sonst“, meint Omumi. Die 2G-Regelung finde er gut.

Abstände zwischen Ständen vergrößert

„Die Leute kommen und schauen, aber sie könnten gerne auch noch ein bisschen was kaufen“, sagte Margret Liepelt. An ihrem Stand in der Mensa bot sie gestrickte und genähte Waren an – zum Beispiel Socken, Topflappen, Taschen und kleine Kinderschuhe. „Ich war beim letzten Kaleidoskop vor Corona schon da, da hatte ich zum Schluss alle Socken verkauft.“ Am Sonnabend gingen nur wenige Waren über ihren Tisch. „Dabei habe ich schon weniger mitgebracht als vor zwei Jahren.“ Denn der Kunstkreis habe angeordnet, dass mehr Platz zwischen den einzelnen Ständen frei bleiben müsse.

Bedenken wegen Corona habe sie nicht. „Ich bin geimpft, und wenn ich der Meinung sein sollte, dass es mir hier zu unsicher oder zu voll wird, setze ich eben meine Maske auf.“ Wegen der steigenden Inzidenzwerte habe sie gar nicht mehr damit gerechnet, dass der Kunsthandwerkermarkt tatsächlich startet. „Ich hätte verstehen können, wenn der Kunstkreis das Kaleidoskop kurzfristig abgesagt hätte.“

Händler loben die Atmosphäre

Alle in allem ist Liepelt zufrieden. „Die Atmosphäre ist sehr schön, die Leute wollen sich unterhalten, und auch mein Standort gefällt mir gut.“ Die Plätze würden den Händlern vom Kunstkreis zugewiesen, damit sich die Waren an den benachbarten Ständen nicht zu sehr ähneln. Die zurückhaltende Kaufbereitschaft sei nicht tragisch. „Ich mache das hier aus Spaß und muss nicht unbedingt Geld damit verdienen.“

Katrin Briese konnte sich nicht über mangelndes Interesse beklagen: „Der Sonnabend ist bei mir gut gelaufen. Damit hätte ich gar nicht gerechnet.“ Die Hannoveranerin bot weihnachtliche Dekorationen an. Dass die Stände nicht ganz so dicht nebeneinander standen wie sonst, fand sie in Ordnung. „Die Leute rücken dadurch nicht so dicht aufeinander.“ Zudem hätten die Organisatoren die Räume konsequent und regelmäßig durchgelüftet.

Besucher haben wenig Bedenken

Auch die Besucher hatten wenig Bedenken, den Markt zu besuchen. Karin Vogel ist dort regelmäßig zu Gast. Die Gänge seien leerer als sonst, sagte die Laatzenerin am Sonnabend. „Vielleicht haben die Leute noch etwas Angst, eine solche Veranstaltung zu besuchen. Ich finde aber, dass man trotzdem kommen und die Aussteller und die Organisatoren unterstützen sollte. Schließlich geben sie sich sehr viel Mühe.“ Ähnlich sah das Elisabeth Werkmeister. „Ich hatte keine Bedenken, hierher zu kommen. Ich passe aber trotzdem auf, dass ich nicht zu dicht an andere Leute rankomme“, sagte die Laatzenerin.

