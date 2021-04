Rethen

Die Fensterscheiben seiner Galerie hat der Kunstkreis Laatzen im wahrsten Sinne des Wortes zu Schau-Fenstern umfunktioniert. Noch bis Ende Mai sind dort Werke von Mitgliedern und Kursteilnehmern zu sehen, die von außen betrachtet werden können. „Wir haben unsere Gruppen gebeten, uns Bilder für eine Ausstellung im Fenster zur Verfügung zu stellen“, sagt Monika Gorbuschin, Vorsitzende des Kunstkreises. Damit möchte der Verein auch in Zeiten von Corona, in denen Ausstellungshallen geschlossen sind, auf sich und die Künstler aufmerksam machen.

„Wir können unsere Galerie weiterhin nicht öffnen“, sagt Gorbuschin. Auch die Malkurse lägen auf Eis. Der Kunstkreis wolle den Kursteilnehmern und seinen malenden Mitgliedern aber dennoch eine Präsentationsmöglichkeit bieten und einen Anreiz schaffen, sich weiterhin künstlerisch zu betätigen. „Das ist uns nach wie vor sehr wichtig“, betont Gorbuschin. Der Verein habe sich deshalb dafür entschieden, in sämtlichen Fenstern des Kunstkreishauses an der Hildesheimer Straße 368 in Rethen Werke auszustellen. „Wir haben die Staffeleien, an denen sonst gearbeitet wird, vor die Fenster gerückt.“ Die Passanten können die Bilder sowohl von der Hildesheimer Straße als auch vom rückwärtig gelegenen Park aus betrachten, der zum Betreuten Wohnen der Seniorenresidenz Rethen gehört. Dieser sei für jeden öffentlich zugänglich.

Zur Galerie Der Laatzener Kunstkreis präsentiert Werke von Kursteilnehmern und Mitglieder in den Fenstern seiner Rethener Galerie.

Damit die Ausstellung möglichst interessant bleibt, werden die Werke im wöchentlichen Wechsel ausgetauscht. „Wir ändern die Standorte, die Bilder wandern sozusagen von Fenster zu Fenster und von der Vorderseite zur Rückseite“, sagt Gorbuschin. 15 Exponate seien in den Fenstern zu sehen, etwa 15 weitere hängen zurzeit in der Galerie an den Wänden. „Die Bilder in den Fenstern werden mit denen in der Galerie gewechselt, sodass es immer wieder etwas Neues zu entdecken gibt.“ Mitglieder und Kursteilnehmer brächten zudem laufend neue Bilder und nähmen bereits gezeigte Werke wieder mit. „Unsere Künstler sind sehr umtriebig, es wird keineswegs langweilig“, verspricht die Vorsitzende. „Es lohnt sich also, auch mehrmals bei uns vorbeizuschauen.“

„Wir wollen im Gedächtnis bleiben“

Mit der Schaufenster-Ausstellung möchte der Kunstkreis bei Besuchern, Freunden und Mitgliedern im Gedächtnis bleiben. „Wir möchten, dass die Leute auch nach Corona wieder zu uns kommen“, sagt Gorbuschin. Schließlich befinde sich der Verein – so wie viele andere Kunsthäuser auch – derzeit in einer schwierigen Phase: „Wir haben keine Einnahmen, müssen aber weiter Miete zahlen.“

Von Daniel Junker