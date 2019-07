Rethen

Eine Ausstellung mit Bildern, die im vergangenen Jahr in Kursen des Laatzener Kunstkreises entstanden sind, ist seit Sonntag in der Galerie des Vereins an der Hildesheimer Straße 368 in Rethen zu sehen. 13 Kunstschaffende geben mit der Werkschau „Wie es uns gefällt“ Einblicke in die Bandbreite der Kurse...