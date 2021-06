Rethen

Nach dem Corona-Lockdown läuft das Kursprogramm beim Kunstkreis Laatzen wieder an. Sowohl die freien Malgruppen als auch Sportlerinnen und Sportler treffen sich ab sofort wieder im Kunstkreishaus in Rethen.

So kamen die Teilnehmer des Qi-Gong-Kurses unter der Leitung von Vanessa Nothdurft vergangene Woche erstmal wieder in der Galerie an der Hildesheimer Straße 368 zusammen. Dabei hätten die Teilnehmer nach sieben Monaten Pause „viel Lebensfreude und Lebensenergie“ versprüht, teilt die Kursleiterin mit.

Die Gruppe tritt sich ab sofort wieder immer donnerstags am Abend von 19.30 bis 21 Uhr im Kunstkreishaus. Ebenfalls donnerstags steht dort von 15 bis 19.30 Uhr Orientalischer Tanz unter der Leitung von Brigitte Keune auf dem Plan. Wolfgang Eikens betreut dienstags von 18 bis 19.15 Uhr die Tai-Chi-Gruppe, und Angela Hillert bietet freitags in der Zeit von 18 bis 20 Uhr Kundalini Yoga an.

Kunstprogramm läuft an

Auch das Kunstprogramm ist inzwischen wieder angelaufen. An jedem Montag leitet Gunda Kaper Lührs in der Zeit von 18.30 bis 20.30 Uhr die sogenannten Montagsmaler. Mittwochs stehen dann in der Zeit von 10.30 bis 12.30 Uhr sowie von 13 bis 15 Uhr zwei Acrylmalereikurse unter der Regie von Elisabeth Kopjar auf dem Plan.

Alle Gruppen des Kunstkreises freuen sich über neue Teilnehmer. Interessierte finden die Kontaktdaten der jeweiligen Kursleiter im Internet unter www.kunstkreis-laatzen.org.

Von Daniel Junker