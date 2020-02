Rethen

Der Kunstkreis Laatzen eröffnet am Sonntag, 1. März, eine Ausstellung mit Werken von Edyta Kotlinska, die als selbstständige Grafikerin in Hannover lebt und arbeitet. In der Kunstkreisgalerie zeigt sie Malereien und Objekte, die sich mit äußeren wie inneren Aspekten des Menschen beschäftigen.

Geboren wurde Kotlinska 1970 in Polen. „Dort besuchte ich mehrere Jahre eine Musikschule, spielte Klavier und sang“, sagt Kotlinska. Der künstlerische Drang und der unerfüllte Traum nach Freiheit habe sie im Jahr 1984 in den Westen und nach München geführt. Jahre später kam sie nach Hannover. In der Landeshauptstadt sowie in Bochum absolvierte sie ein berufsbegleitendes Studium der Malerei und Grafik. „Heute tausche ich die Maus immer häufiger gegen den Pinsel“, berichtet die Künstlerin.

Neues Projekt thematisiert Digitalisierung und Emotionen

Kotlinska ist ausgebildete Kunstgeragogin. Die Disziplin verbindet die Wissenschaft des Alterns mit einer künstlerisch-praktischen Arbeit mit Menschen. Auf dieser Basis beschäftigt sich die gebürtige Polin thematisch insbesondere mit der menschlichen Gestalt, ihrer Psyche und Seele.

Der größte Teil der beim Kunstkreis ausgestellten Bilder und Objekte seien Teil eines gerade entstehenden Kunstprojektes mit dem Titel „Emotional Territories – purchase and sale“. „Das Thema umfasst Aspekte wie Zeit, Digitalisierung, Emotionen und ihre Auswirkungen auf das Denken und Handeln“, sagt Kotlinska.

Die Ausstellung wird am Sonntag, 1. März, um 11 Uhr in der Galerie des Kunstkreises Laatzen, Hildesheimer Straße 368 in Rethen, eröffnet. Der Eintritt ist frei.

Die Künstlerin Edyta Kotlinska thematisiert in ihren Malereien und Objekten die menschlichen Gestalt sowie ihre Psyche und Seele. Quelle: privat

Verein zeichnet junge Autoren aus Ebenfalls am Sonntag, 1. März, verleiht der Kunstkreis die Preise an die Gewinner des Jugend-Schreibwettbewerbs 2019. Ab 14 Uhr überreicht Bürgermeister Jürgen Köhne den Siegern ihre Urkunden. Uwe Märtens vom Calenberger Autorenkreis erläutert die Entscheidungen der Jury. Zudem tragen die gekürten Teilnehmer ihre ausgezeichneten Beiträge selbst vor. „Die Besucher haben hier die Möglichkeit zu hören, was die Jugendlichen schreiben und was sie beschäftigt“, sagt die Kunstkreisvorsitzende Monika Gorbuschin. Die Preisverleihung ist öffentlich, der Eintritt ist frei. dj

Von Daniel Junker