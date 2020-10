Rethen

Der Kunstkreis Laatzen lädt für Sonnabend, 31. Oktober, zur Eröffnung der Ausstellung „ Graffiti“ ein. Vier Künstler zeigen einen Monat lang ihre Werke in der Kunstkreisgalerie in Rethen. „Jeder von uns hat einen eigenen Blick auf diese Kunstform“, erklärt Philipp von Zitzewitz, der selbst mit einigen Werken dabei ist. Jeder setze sie unterschiedlich um, verknüpfe andere Dinge damit. Viel mehr könne er noch nicht verraten, sagt der 42-jährige Hannoveraner. Neben von Zitzewitz sind Jürgen Mennecke, Jascha Müller und Michael Findeisen dabei.

Ein wenig aus der Reihe tanze dabei Mennecke, der eigentlich eher in der Aquarell-Malerei tätig ist, erläutert von Zitzewitz. Der 74-jährige Braunschweiger machte zunächst eine Lehre zum Feinmechaniker, sammelte dabei auch Erfahrungen im Fotolabor. Später studierte er Kunst und Didaktik, arbeitete als Kunsterzieher und unterrichtete Fotografie an der Volkshochschule in Nienburg. Seit 2012 ist er freischaffender Künstler.

Alle vier freischaffende Künstler

Im Rahmen der Laatzener Ausstellung will sich Mennecke ebenfalls mit dem Thema Graffiti beschäftigen. „Das ist dadurch zustande gekommen, dass er mein Schwiegervater ist“, sagt von Zitzewitz. Mit den anderen beiden Graffiti-Künstlern arbeite er häufiger zusammen, was immer gut funktioniere.

Dazu gehört der Diplom-Designer und freischaffende Künstler Jascha Müller. Der heute 41-Jährige sei schon in seiner Kindheit von Graffitikunst fasziniert gewesen, habe früh angefangen und sich zu einem gefragten Sprayer entwickelt. Nebenher betreibt er seit 2016 gemeinsam mit von Zitzewitz eine Filmproduktionsfirma.

Der vierte im Bunde ist der 37-jährige Michael Findeisen, der ursprünglich aus Sangerhausen in Sachsen-Anhalt kommt, aber seit 2004 in Hannover lebt. Nach unterschiedlichen Ausbildungen und Weiterbildungen hat Findeisen sich 2013 als Zimmerer selbstständig gemacht. Nun stellt auch er seine Werke, die er nebenher kreiert, in Laatzen aus.

Ein Bild von Philipp von Zitzewitz: Wie viele Werke er zeigen wird, steht noch nicht fest. Auch Malereien spielen eine Rolle. Dann jedoch mit einem Bezug zur Graffitikunst. Quelle: Privat

Konkrete Planung für Ausstellung steht noch nicht

Wie viel und was genau die Männer präsentieren, die Anordnung und der Aufbau stehen noch nicht fest. „Wir gehen einfach mit einer Auswahl unserer Bildern dahin und dann schauen wir mal“, sagt von Zitzewitz entspannt. Er selbst habe zunächst eine Ausbildung zum Gärtner gemacht. Der heute 42-Jährige sei dann über verschiedene Studiengänge von Grafikdesign und Malerei bis zum Fernsehjournalismus zum freiberuflichen Wandgestalter, Kameramann, Cutter und Regisseur geworden. Nach wie vor sehe er jedes Projekt als Herausforderung – so auch die Ausstellung in Laatzen.

Die Ausstellung „ Graffiti“ wird um 19 Uhr in den Kunstkreis-Räumen an der Hildesheimerstraße 368 in Rethen eröffnet. Der Eintritt ist frei. Coronabedingt dürften sich nur 25 Personen gleichzeitig im Raum aufhalten, teilt die Kunstkreis-Vorsitzende Monika Gorbuschin mit. Weitere Besucher warten im Außenbereich und können erst den Raum betreten, wenn jemand anderes ihn verlässt. Außerdem ist ein Mundschutz zu tragen. Die Kunstkreis-Galerie ist dienstags von 13 bis 15 Uhr, mittwochs von 10.30 bis 15 Uhr sowie sonntags von 11 bis 13 Uhr geöffnet. Geplant ist auch eine Finissage am Sonnabend, 28. November, die ebenfalls um 19 Uhr beginnt.

Von Janna Silinger