Rethen

Auf mehr als ein Dutzend Ausstellungen, Lesungen, zwei Wettbewerbe und weitere Veranstaltungen wie das Frühjahrskaleidoskop dürfen sich die Freunde des Laatzener Kunstkreises freuen – und das allein in den nächsten Monaten bis zum Sommer. Der Verein unter dem Vorsitz von Monika Gorbuschin lädt für Sonntag, 12. Januar, 11 Uhr, zu seinem mit schwungvoller Musik begleiteten Neujahrsempfang ein.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem vergangenen Jahr“, sagt Gorbuschin. Nicht nur sei die Mitgliederzahl mit 104 stabil geblieben und habe es weiterhin monatlich wechselnde Ausstellungen gegeben, auch das Lesungsangebot habe sich sehr gut entwickelt. „Wir decken ein großes und vielfältiges Spektrum ab von der großen Weltliteratur bis zum Krimi.“ Zusätzlich zum Rückblick wird die Kunstkreisvorsitzende auch einen Ausblick auf 2020 und das Angebot im ersten Halbjahr geben.

Ausstellungen, Lesungen und Wettbewerbe

Die besucherstärkste Veranstaltung wird dabei erfahrungsgemäß das Frühjahrskaleidoskop sein. Der bekannte Kunsthandwerkermarkt ist für das Wochenende, 21./22. März, terminiert. Zudem bietet der Verein im ersten Halbjahr noch sechs Ausstellungen – Gemälde, Radierungen und Graffitikunst – sowie fünf Lesungen an. Eine davon ist die mit dem Autoren Thorsten Sueße am 6. März. Sie wird in Kooperation mit dem Stadthaus Laatzen organisiert. Außerdem stehen in den nächsten Monaten noch ein Multimediavortrag über den Baron von Münchhausen (14. Februar, 19 Uhr) sowie die Preisverleihungen für den Jugendschreibwettbewerb (1. März) und den Kunstpreis Laatzen (6. Juni) bevor.

Tanz und Reden beim Neujahrsempfang

Begleitet wird der Neujahrsempfang von der Jugendtanzgruppe Oriental Wings des Kunstkreises. Der Künstler, Galerist und ehemalige Unternehmensberater Volker Brose spricht Worte zum neuen Jahr, und auch Bürgermeister Jürgen Köhne wird für ein Grußwort im Kunstkreishaus an der Hildesheimer Straße 368 erwartet.

Von Astrid Köhler