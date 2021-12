Rethen

Der Kunstkreis Laatzen schreibt erneut einen Schreibwettbewerb für Jugendliche aus. Wie im vergangenen Jahr gibt der Verein kein konkretes Thema vor, und auch diesmal müssen die jungen Autorinnen und Autoren bestimmte Begriffe in ihre Texte einbauen. In diesem Jahr hat der Kunstkreis die Wörter „Verbrechen“, „Dickicht“, „Zeuge“, „Schlüssel“ und „Sinn“ ausgewählt. „Die vorgegebenen Worte lassen klar erkennen, dass wir uns einen Krimi wünschen“, sagt Monika Gorbuschin vom Kunstkreis. Der Kriminalroman habe sich längst einen festen Platz auch in der Jugendliteratur erobert.

Wie die jungen Schreiberinnen und Schreiber das Thema umsetzen, bleibt ihnen überlassen. „Wir sind gespannt, was den Jugendlichen alles so einfällt“, sagt die Vereinsvorsitzende. Schließlich sei auch das Thema Kriminalität vielschichtig. „Es gibt nicht nur den Einbruch, den Banküberfall oder den Totschlag“, sagt Gorbuschin. In der heutigen Zeit sei zum Beispiel auch Umweltkriminalität ein großes Thema.

Möglich ist prinzipiell jede Form des Beitrags – von der Kurzgeschichte über die Reportage, Satire und Glosse bis zur Groteske oder Ballade. Die Obergrenze liegt bei 9000 Zeichen, angelegt in der Schriftart Arial mit Textgröße 12. Bewertet werden die Beiträge von einer Jury, die sich aus Mitgliedern des Calenberger Autorenkreises und des Kunstkreises zusammensetzt.

Abgabefrist endet am 31. Januar 2022

Die Texte müssen bis Montag, 31. Januar, beim Kunstkreis vorliegen. „Leider reden wir gerade wieder über Einschränkungen und Kontaktbeschränkungen“, sagt Gorbuschin. „Die Ferien sind gerade deshalb eine gute Zeit, seiner Fantasie freien Lauf zu lassen.“

Bewerben können sich Jungen und Mädchen zwischen zehn und 18 Jahren. Die Bewertung erfolgt in den beiden Altersstufen zehn bis 13 und 14 bis 18 Jahren. Die ersten Plätze sind mit einem Preisgeld in Höhe von 100 Euro dotiert, die Zweitplatzierten erhalten 50 Euro. Die Drittplatzierten bekommen einen Buchgutschein in Höhe von 30 Euro.

Termin für Preisverleihung steht noch aus

Wer mitmachen will, schickt seinen Beitrag mit dem Stichwort „Jugendschreibwettbewerb“ per E-Mail an schreiben2021@kunstkreis-laatzen.org. Anzugeben sind Name, Alter, vollständige Adresse, Telefonnummer sowie gegebenenfalls Schule und Klasse.

Den Termin für die Preisverleihung gibt der Kunstkreis gesondert bekannt. „Wir würden die Preisverleihung gerne wieder als Präsenzveranstaltung ausrichten“, sagt Gorbuschin. Im vergangenen Jahr hatte der Kunstkreis die Preise erstmals per Zoom-Konferenz verliehen. Die Siegerbeiträge werden – gegebenenfalls in Auszügen – in dieser Zeitung und auf der Internetseite des Kunstkreises veröffentlicht.

Von Daniel Junker