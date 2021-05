Rethen

Der Kunstkreis Laatzen öffnet erstmals nach Monaten wieder seine Galerie für Gäste. „Die Corona-Verordnung lässt es zu und wir wollen gerne wieder Besucher empfangen“, sagt die Kunstkreis-Vorsitzende Monika Gorbuschin. Allerdings sei deren Zahl beschränkt: Bis auf Weiteres dürfen nur fünf Gäste die Ausstellungsraume an der Hildesheimer Straße 368 in Rethen besuchen. „Wir passen die Zahlen an, sobald es die Verordnung zulässt“, sagt Gorbuschin.

Gezeigt werden Werke der Mitglieder des Kunstkreises, und zwar jeweils sonntags von 11 bis 13 Uhr. Deren Bilder waren schon im Rahmen der „Ausstellung im Fenster“ in den – der Name sagt es – Fenstern der Galerie zu sehen. Ein Teil der Werke werde dort auch weiterhin hängen, sodass auch Passanten etwas geboten wird.

Wer sich für die Ausstellung interessiert, kann sich unter Telefon (0171) 6037178 anmelden, um einen Termin zu reservieren. „Wenn Besucher spontan vorbeikommen, lassen wir sie gerne in die Galerie, wenn weniger als fünf Gäste im Raum sind“, ergänzt Gorbuschin. Wer es erst um 13 Uhr schafft, könne auch noch etwas bleiben. „Denn wir freuen uns auf jeden, der kommt.“ Es gelten die allgemeinen Hygienevorschriften, außerdem müssen die Kontaktdaten erfasst werden. Die Ausstellung im Fenster endet am 29. Juni.

Von Johannes Dorndorf