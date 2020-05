Laatzen-Mitte

Der Künstler Eberhard Böker ist tot. Das langjährige Mitglied des Laatzener Kunstkreises, das seit den Neunzigerjahren auch viele Jahre in der Jury für den Kunstpreis engagiert war und den Verein als gelernter Werbegrafiker vielfach praktisch unterstützte und prägte, starb bereits am 24. April im Alter von 82 Jahren.

„ Eberhard Böker war ein toller Maler, Fotograf und ein Mensch, mit dem man sich gut unterhalten konnte“, betonte die Vorsitzende des Kunstkreises, Monika Gorbuschin. Mit dem 1984 gegründeten Verein war der Laatzener über viele Jahre verbunden. So entwarf er dessen Logo mit dem dicken, fast kreisförmigen roten Pinselstrich als e. Zudem gestaltete er zahlreiche Plakate für den Kunstpreis und 2012 den bis heute verwendeten Flyer für den vom Verein organisierten Kunsthandwerkermarkt Kaleidoskop.

Das rote Logo des Kunstkreises Laatzen, ein als dicker Pinselstrich fast kreisförmig gemaltes "e" , hat einst Eberhard Böker entworfen, ebenso wie 2012 den Vereinsflyer für das Kaleidoskop. Quelle: Screenshot Mai 2020: HAZ

In den Fünfzigerjahren studierte Böker an der damaligen Werkkunstschule Hannover. Bis zu seinem Ruhestand war er selbst in mehreren Grafikbüros tätig. Böker galt als zurückhaltender Mensch, mit Rückgrat und Überzeugung sowie Sinn für die Familie und Natur. Seine Motive fand er nicht zuletzt in der Leinemasch sowie in und um Laatzen.

Moderner Heimatmaler mit Blick fürs Detail

Böker galt als moderner Heimatmaler und Kunstschaffender mit Blick fürs Detail. „Ich sehe nie das ganze Bild, sondern immer nur Ausschnitte“, beschrieb der Laatzener einmal seinen Stil. „Dadurch verändert sich die Ansicht der Dinge völlig.“ Er war der erste einer langen Reihe lokaler Künstler, deren Werke 2007 in der Galerie des damaligen Bürgermeisters Thomas Prinz hingen. Vielfach waren Bökers Werke in der Region zu sehen, zuletzt auch seine Fotografien. Die Ausstellung „Von der Staffelei zum Stativ“ beim Laatzener Kunstkreis, dem er nicht nur als Mitglied angehörte, sondern in dem er sich seit den Neunzigerjahren auch lange Zeit als Jurymitglied engagierte, war seine erste und zugleich auch letzte Fotoausstellung dort.

Familiär und gesundheitlich bedingt hatte sich Böker zuletzt aus dem öffentlichen Kunstbetrieb zurückgezogen. Der Witwer, Vater und Großvater starb am 24. April nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 82 Jahren.

Für den Kunstkreis Laatzen ist der Tod Bökers der zweite Verlust einer prägenden Persönlichkeit binnen kurzer Zeit. Erst Anfang April starb das Gründungsmitglied Helmut Borsum im Alter von 84 Jahren.

Trauer um Kunstkreis-Gründer Helmut Borsum

Von Astrid Köhler