Laatzen-Mitte

Erstmals seit 2019 hat der Kunstkreis Laatzen am Wochenende wieder den Kunsthandwerkermarkt ausgerichtet. Hunderte Gäste haben am Sonnabend und Sonntag das Frühjahrs-Kaleidoskop in der Albert-Einstein-Schule besucht. In den vergangenen beiden Jahren musste das Kaleidoskop wegen der Corona-Pandemie entfallen. Die Vorsitzende des Kunstkreises, Monika Gorbuschin, zeigte sich zufrieden. „Wir hatten schon Kaleidoskop-Veranstaltungen mit etwas mehr Gästen. Doch angesichts der hohen Corona-Inzidenzen haben viele verständlicherweise auch noch etwas Angst vor solchen Veranstaltungen“, sagte sie.

60 Kunsthandwerker nehmen am Kaleidoskop in der Albert-Einstein-Schule in Laatzen-Mitte teil

60 Kunsthandwerker nahmen an der Ausstellung teil. Sie boten unter anderem Taschen, Schals, Schmuck, Kuscheltiere sowie auch Keramik- und Töpferarbeiten an. Erstmals war Kerstin Stepan aus Ronnenberg bei einem Kaleidoskop dabei. Sie präsentierte Bastelkunst aus Papier. „Bisher habe ich nur auf dem Faust-Gelände in Hannover ausgestellt. Jetzt freue ich mich, hier in Laatzen dabei zu sein“, sagte sie.

Papierkunst: Kerstin Stepan stellt erstmals beim Kaleidoskop aus. Quelle: Tobias Lehmann

Stepan versucht gerade, ihr Kunsthandwerk als festen Nebenerwerb aufzubauen. Dazu waren die vergangenen beiden Jahre nicht gerade förderlich. Wegen der Corona-Pandemie konnten kaum Kunsthandwerksmärkte ausgerichtet werden. „Wenn überhaupt, waren nur Veranstaltungen unter freiem Himmel möglich. Und das ist mit meiner Papierkunst immer etwas schwierig“, sagte Stepan.

An den Schultrakten gehen einige Gäste vorbei

Auch Ulrike Reumann aus Pattensen war erstmals unter den Ausstellerinnen beim Kaleidoskop. Sie fertigt unter anderem Taschen mit individuellen Motiven an. Besonders beliebt seien aber ihre selbst genähten Walhai-Stiftemäppchen, etwa für Kinder zur Einschulung. Sie lobte die Organisation der Veranstaltung. Ihr Standort sei allerdings nicht ganz optimal. Reumann war im A-Trakt der Schule untergebracht. „Leider gehen hier einige Gäste einfach vorbei“, sagte sie.

Textilien: Ulrike Reumann zeigt das bei ihr sehr beliebte Walhai-Stiftemäppchen. Quelle: Tobias Lehmann

Das bestätigte auch Sabine Nebel aus Marienhagen. Sie präsentierte am Stand gleich nebenan verschiedene Blumenbestecke. Einige davon fertigte sie vor Ort an. „Diplomatisch ausgedrückt ist es hier sehr weitläufig“, sagte sie. Monika Gorbuschin sagte, dass sie auf Stände in den Klassenräumen schon verzichtet haben, da dort viele Gäste häufig vorbeigehen oder nur kurz reinschauen. „Die Schultrakte haben wir aber noch dazugenommen“, sagte sie.

Blumengestecke: Sabine Nebel flechtet vor Ort. Quelle: Tobias Lehmann

Kunstkreis fühlt sich in Albert-Einstein-Schule wohl

Der Kunstkreis muss in der Albert-Einstein-Schule aber auch erst noch Erfahrungen sammeln. Jahrzehntelang haben zunächst die Stadt und anschließend der Kunstkreis das Kaleidoskop immer im Erich-Kästner-Gymnasium ausgerichtet. Das ist wegen der Bauarbeiten dort aktuell aber nicht möglich. Deshalb fiel die Wahl auf die Albert-Einstein-Schule. Für Monika Gorbuschin ist es ein gleichwertiger Ersatz. „Wir sind hier reingekommen und haben uns gleich wohlgefühlt“, sagte sie. Für die gute Atmosphäre in beiden Schulen sollen nicht zuletzt auch die Hausmeister gesorgt haben, denen Gorbuschin einen großen Dank ausspricht.

Der Kunstkreis hatte vorsorglich am Erich-Kästner-Gymnasium Plakate aufgestellt, die darauf hinwiesen, dass das Kaleidoskop dieses Mal in der Albert-Einstein-Schule angeboten wird. „Das war auch nötig. Einige Gäste sagten, dass sie aus Gewohnheit erst mal in die andere Schule gefahren sind“, sagte Gorbuschin. Solange im Erich-Kästner-Gymnasium gebaut wird, soll das Kaleidoskop im Frühling und im Herbst jetzt zunächst in der Albert-Einstein-Schule ausgerichtet werden.

Da die Veranstaltung in den vergangenen Jahren mehrfach ausfallen musste, haben sich Monika Gorbuschin und Sabrina Deharde noch eine Besonderheit für dieses Jahr überlegt. Deharde unterstützt die Organisation des Kaleidoskops als Mitglied des Teams Wirtschaft und Kultur der Stadt Laatzen. Erstmals soll ein Sommer-Kaleidoskop unter freiem Himmel im Park der Sinne ausgerichtet werden. Der Termin ist am Sonntag, 26. Juni. Weitere Informationen werden noch bekannt gegeben.