Laatzen-Mitte/Rethen

Der Kunstkreis Laatzen lädt zur Kunstauktion ein: Am Sonnabend, 13. November, können Interessierte in die Albert-Einstein-Schule kommen, um Bilder, Fotografien und Objekte zu ersteigern. Der Erlös kommt dem Verein selbst zu Gute, der damit unter anderem seine Ausstellungen in der Rethener Kunstkreis-Galerie finanziert und Preisgelder für den Kunstpreis Laatzen auslobt.

„Künstler, die mit uns verbunden sind, haben uns Bilder zur Versteigerung zur Verfügung gestellt“, sagt die Kunstkreis-Vorsitzende Monika Gorbuschin. Die Besucher können sich die angebotenen Kunstwerke ab 11 Uhr ansehen. Um 14 Uhr beginnt dann die Versteigerung, für die sich Laatzens früherer Bürgermeister Thomas Prinz als Auktionator zur Verfügung gestellt hat. Ein Katalog der zu versteigernden Bilder ist auf der Vereinshomepage www.kunstkreis-laatzen.org/aktuell einsehbar. Dort ist es zudem jetzt schon möglich, Gebote für Bilder abzugeben oder sie zum Sofortpreis zu erwerben.

Fast 100 Werke können ersteigert werden

Versteigert werden fast 100 Werke. Das Spektrum der im Katalog alphabetisch sortierten Künstler reicht von Siegmar Ahlvers und Helmut Borsum bis zu Christel Sommer und Brigitte Willach.

Der Kunstkreis hat bereits in früheren Jahren bei ähnlichen Aktionen Werke versteigert – auch damals unterstützt von Thomas Prinz als Auktionator, der auch Mitglied des Kunstkreises ist. Bei Allein 2015 kamen 1100 Euro zu Gunsten der Vereinsarbeit eingesammelt.

Für die Kunstauktion gilt die 2-G-Regel: Die Besucher der Veranstaltung in der Albert-Einstein-Schule, Wülferoder Straße 46, müssen entweder geimpft oder genesen sein.

Von Johannes Dorndorf