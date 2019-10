Rethen

Die Sieger des diesjährigen Jugendkunstpreises stehen fest. Der Kunstkreis Laatzen hat am Mittwoch sechs Kinder und Jugendliche mit Urkunden geehrt sowie Geldpreisen von 30, 50 und 100 Euro übergeben. Besonders erfreut zeigte sich der Verein über das wieder höhere Interesse an dem Wettbewerb.

„In diesem Jahr haben sich 13 Kinder und Jugendliche mit 16 Bildern beteiligt“, sagte Gorbuschin zufrieden. Zum Vergleich: 2018 hatte nur sechs Teilnehmer Gemälde oder Collagen eingereicht. Wie Gorbuschin lobte auch der Laudator der Veranstaltung, der stellvertretende Laatzener Bürgermeister Ernesto Nebot Pomar, die künstlerische Qualität der zum Thema „Begegnungen“ eingereichten Arbeiten.

Die Jury, bestehend aus Kunstkreisdozent Detlef Topel, der Porträt- und Zeichenkurse gibt, und dem ehemaligen Kunstlehrer Heinz-Helmut Laurisch, hatte die anonymisierten Bilder bewertet. Nur das Alter der jungen Künstler war bekannt.

Laatzenerin und Hannoveranerin sind Sieger ihrer Altersgruppe

In der Altersgruppe der Sieben- bis Zwölfjährigen gewann die Laatzenerin Tia Ahuja (12) mit „Brett der Begegnung“: Spielfiguren am Schachbrett, eine Uhr und ein Würfel symbolisieren dabei den mit Begegnungen oft verbundenen Zufall. Platz 2 und 3 gingen in Abwesenheit an die achtjährigen Zwillingsbrüder Jonas und Bastian Bärsch aus Laatzen.

Bei den Jugendlichen ab 13 Jahre wurde das Bild der Hannoveranerin Carolin Szalkowski (16) als bestes ausgewählt: Sie hatte das Thema Begegnung mit den Porträts zweier junger Erwachsener interpretiert, die sich ernst anschauen und an früher denken, als sie mit einem kleinen Boot am Bach spielten. Die Hannoveranerin Sophie Hoffmann (14) wurde Zweite, Sophie Arndt (15) aus Gehrden Dritte.

Jugendschreibwettbewerb läuft noch

„Es ist eine tolle Idee, Kinder und Jugendliche so an Kunst heranzuführen“, sagte der Laudator und neue Rethener Ortsbürgermeister Nebot, der erstmals bei einer Preisverleihung des Jugendkunstpreises zugegen war. Als nächstes beschäftigt den Kunstkreis der Jugendschreibwettbewerb. Die Arbeiten zu den Themen „Glück im Unglück“ oder „Mein ganz persönlicher Beitrag zur Rettung des Blauen Planeten“? sind bis zum 9. Dezember einzureichen.

Lesen Sie auch

Kunstkreis greift Klimakrise für Schreibwettbewerb auf

Von Torsten Lippelt