Malerei und Radierung, Tierisches und Florales: Der Verein Kunstkreis Laatzen zeigt in seiner neuen Ausstellung „Querschnitt“ Werke der Hannoveranerin Martina Heina. Die Vernissage ist am Sonntag, 2. Februar, die Schau ist bis 25. Februar zu sehen. Die Künstlerin wird an mehreren Tagen vor Ort sein.