Rethen

Der Kunstkreis Laatzen verzichtet wegen der Corona-Pandemie derzeit auf Einzelausstellungen. Schließlich sind die Vernissagen zur Eröffnung ein wichtiger Bestandteil, auf den der Verein und die Künstler nur ungern verzichten. Nun hat sich der Kunstkreis eine Alternative überlegt: „Wir haben ja auch Mitglieder, die künstlerisch tätig sind“, sagt die Vorsitzende Monika Gorbuschin.

Schon in der Vergangenheit zeigten Mitglieder der Kunstkreis-Gruppen im Juli oder August eine Auswahl eigener Werke. Dies wird nun vorgezogen: „Im Juni zeigen die Mitglieder der Gruppen, die sich zu Beginn der Corona-Pandemie dienstags trafen, Arbeiten, die sie seit der letzten Ausstellung geschaffen haben“, kündigt Gorbuschin an. Eröffnet wird die Ausstellung am Sonntag, 7. Juni, in der Zeit von 11 bis 13 Uhr. Auf eine klassische Vernissage verzichtet der Kunstkreis allerdings: In der Galerie dürfen sich nur bis zu zehn Personen aufhalten. Eine Maskenpflicht besteht jedoch nicht.

Anzeige

Die Ausstellung mit dem Titel “Mal was anderes I“ läuft bis zum 30. Juni und ist dienstags von 13 bis 15 Uhr und sonntags von 11 bis 13 Uhr in der Galerie, Hildesheimer Straße 368, geöffnet. Im Juli sind dann weitere Bilder unter dem Titel „Mal was anderes II“ zu sehen.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Von Johannes Dorndorf