Der Laatzener Kunstpreis steht in diesem Jahr unter dem Motto „Kontraste“. Bis zum Abgabetermin bleibt Interessierten noch drei Wochen Zeit, um ihre Werke fertigzustellen. Am Sonnabend, 2. Oktober, nimmt der Kunstkreis die Arbeiten im Leine-Center entgegen. Wie in den vergangenen Jahren ist das Einkaufszentrum auch 2021 Kooperationspartner des Kunstkreises. Das Center stellt die Fläche in der Ladenpassage für die Ausstellung zur Verfügung, darüber hinaus sponsert das Management den zweiten und dritten Preis.

Zugelassen ist ausschließlich Malerei

Der Kunstkreis nimmt die Werke am 2. Oktober von 14 und 18 Uhr im Leine-Center entgegen. Danach werden alle eingereichten Arbeiten zwei Wochen lang in der Ladenpassage ausgestellt. Die Werke müssen in den vergangenen zwölf Monaten entstanden und dürfen nicht signiert sein. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer darf bis zu zwei Arbeiten einreichen, zugelassen sind ausschließlich Malereien. Prämiert wird nur das Original – Reproduktionen und Plagiate sind vom Wettbewerb ausgeschlossen. Die Arbeiten dürfen eine Seitenlänge von einem Meter nicht überschreiten, alle Bilder oder Rahmen müssen mit Aufhängern versehen sein.

Wer sich am Wettbewerb beteiligen möchte, muss jede Arbeit auf der Rück- oder Unterseite mit einer beliebigen sechsstelligen Kennziffer versehen. Mehrere Arbeiten eines Künstlers erhalten die gleiche Nummer. Zusätzlich müssen die Künstler eine Vita einreichen. Diese muss den vollständigen Namen, die Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse enthalten.

Gewinner erhält 500 Euro

Die eingereichten Arbeiten werden von einer unabhängigen Jury bewertet. Die Preisverleihung hat der Kunstkreis für Freitag, 15. Oktober, angesetzt, Beginn ist um 17 Uhr im Leine-Center. Der Gewinner erhält vom Kunstkreis 500 Euro in bar, die Zweit- und Drittplatzierten gewinnen Leine-Center-Gutscheine in Höhe von 300 und 200 Euro. Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.kunstkreis-laatzen.org/kunstpreis-laatzen.

In welchem Rahmen die Preisverleihung über die Bühne geht, richtet sich nach den dann geltenden Corona-Regeln. Abzuholen sind die eingereichten Werke im Anschluss an die Preisverleihung von 18 bis 20 Uhr.

Von Daniel Junker