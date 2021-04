Laatzen

Die Corona-Pandamie hat bereits so manche Veränderung im gewohnten Jahresablauf bewirkt. So auch beim Kunstkreis Laatzen, der die Ausschreibung seines alljährlichen Jugendkunstpreises auf die erste Jahreshälfte vorgezogen hat – im Tausch mit dem Kunstpreis. Statt wie bisher im Herbst sind interessierte Kinder und Jugendliche nun dazu aufgefordert, ihre Arbeiten zum Thema „Traumwelten“ bis zum 18. Juni beim Kunstkreis einzureichen.

„Träumen tun wir alle, und an die meisten Träume wollen wir uns auch gern erinnern“, begründet die Vorsitzende des Kunstkreises, Monika Gorbuschin, die Themenauswahl. Allerdings sei das so eine Sache mit den Träumen. Neigten diese doch – kaum dass man erwacht sei – leider allzu häufig dazu, in Windeseile zu verblassen, so Gorbuschin. Mit einer kleinen Skizze oder einigen Stichworten könnten Erinnerung an einen Traum festgehalten werden. „Das ermöglicht es einem, zu einem späteren Zeitpunkt zu Pinsel und Farben zu greifen und seine Traumwelt zu Papier zu bringen.“ Die Kunstkreisvorsitzende hofft, trotz der speziellen Eigenart des Traumes, auf eine rege Beteiligung am diesjährigen Wettbewerb.

Dieser wird, wie in der Vergangenheit auch, für zwei Altersgruppen ausgeschrieben: für Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren sowie für Jugendliche ab 13 Jahre. Die drei Erstplatzierten aus beiden Gruppen erhalten Preise in Höhe von 100, 50 und 30 Euro.

Grund für die Verschiebung ist der Kunstpreis

Seine beiden Wettbewerbe hat der Kunstverein deshalb zeitlich getauscht, weil ungewiss war, ob der üblicherweise im Frühjahr veranstaltete Kunstpreis wegen der Hygieneauflagen im Leine-Center öffentlich möglich ist. „Wir wollten sichergehen, dass das Publikum an dem Wettbewerb teilnehmen kann“, so die Vorsitzende. Idealerweise könne dabei auch endlich wieder ein Publikumspreis vergeben werden. 2020 musste dieser wegen Corona entfallen, die Gewinner des Kunstpreises konnten auch nur im kleinen Rahmen geehrt werden.

„Um uns diese Möglichkeiten nicht zu verbauen, haben wir den Kunstpreis auf den Herbst verlegt und den Jugendkunstpreis vorgezogen“, so Gorbuschin. Sie habe das Gefühl, dass die Jugendlichen darüber nicht böse sind – zumal jetzt im Lockdown.

Beiträge sind am 18. Juni einzureichen

Entgegengenommen werden die Wettbewerbsbeiträge am Freitag, 18. Juni, in der Zeit von 17 bis 19 Uhr im Familienzentrum in Rethen, Braunschweiger Straße 2d. Dort werden die Arbeiten anschließend bis zum 14. Juli der Öffentlichkeit präsentiert. Die eigentliche Preisverleihung soll dann – sofern die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie dies zulässt – am Mittwoch, 14. Juli, ab 18.30 Uhr ebenfalls im Familienzentrum sein.

Weitere Einzelheiten zur Ausschreibung des Jugendkunstpreises 2021 können der Homepage des Kunstkreises Laatzen unter www.kunstkreis-laatzen.org entnommen werden.

Von Ralf Schunk und Astrid Köhler