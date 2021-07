Laatzen-Mitte

Erstmals nach dem Lockdown ist am Sonntag das Blasorchester LaWinds wieder aufgetreten. 37 junge Musiker im Alter ab 13 Jahren spielten auf der Bühne im Park der Sinne bekannte Film- und Musicalmelodien.

Zu hören war unter anderem die Titelmelodie von „Pirates of the Caribbean“, „Forrest Gump“, „West Side Story“ und aus dem Disney-Film „Frozen“. Die Stimmung war gut, bei vielen Stücken klatschte das Publikum mit. Geleitet wurde das Orchester, das in Kooperation der Musikschule Laatzen mit der Albert-Einstein-Schule entstanden ist, von Mirco Meutzner und Musikschulleiter Ulrich Bernert.

Das Blasorchester LaWinds spielt bekannte Melodien aus Filmen und Musicals. Quelle: Stephanie Zerm

Dass das Ensemble erst fünf Wochen vor dem Konzert wieder angefangen hatte, gemeinsam zu proben, war dem Auftritt nicht anzumerken. „Wir freuen uns einfach alle, dass wir wieder zusammen Musik machen können“, sagte Bernert. Bereits am Sonnabend hatte die Musikschule vier kleine Konzerte im Forum der Albert-Einstein-Schule organisiert, bei der Musikschüler an verschiedenen Instrumenten wie Klavier, Gitarre und Trompete ihr Können zeigten. Dabei waren allerdings nur Eltern als Zuschauer zugelassen.

Als Schutz haben die Musiker Tücher oder Socken über ihre Instrumente gespannt. Quelle: Stephanie Zerm

Schwarze Socke für die Klarinette

Zum LaWinds-Konzert kamen rund 150 Besucher in den Park der Sinne. Um die Kontakte nachverfolgen zu können, mussten sie sich in eine Liste eintragen, bis zum Platz einen Mund-Nasen-Schutz tragen und auf den Sitzplätzen Abstand voneinander halten. Auch die jungen Musiker hatten bereits im Vorfeld Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Alle hatten ein Tuch oder Ähnliches über ihre Blasinstrumente gespannt. Dabei erwiesen sich die Schüler als durchaus kreativ, einige Klarinettisten etwa nutzten schwarze Socken dafür. „Lediglich bei der Querflöte war das nicht möglich“, sagte Bernert.

Bei den Zuhörern kam das Blaskonzert gut an. Zum Schluss erhielten die jungen Musiker tosenden Applaus, der nicht abebbte, bevor sie eine Zugabe spielten. Seinen nächsten Auftritt hat das Blasorchester voraussichtlich am 19. September am Stadthaus.

Von Stephanie Zerm