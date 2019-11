Er ist gelernter Maler, hat Design studiert und 30 Jahre lang als Lehrer an der KGS Pattensen gearbeitet. Am Sonntag, 1. Dezember, eröffnet um 11 Uhr der Rethener Künstler Heinz-Helmut Laurisch seine Schau „Gedankenspiele und anderes“ im Haus des Laatzener Kunstkreises in Rethen.