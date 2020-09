Laatzen-Mitte

Gleich zweimal sind Ladendiebe am Donnerstag in Laatzen überführt worden. Eine Tag ereignete sich gegen 14.30 Uhr bei Woolworth an der Pettenkoferstraße. Dort wurden zwei Mädchen im Alter von zehn und 13 Jahren dabei beobachtet, wie sie die Verpackungen mehrerer Multimediageräte öffneten und in ihren Taschen verstauten. Außer einem Kopfhörer, einem Ladegerät einem USB-Stick sowie einem USB-Kabel mit LED-Beleuchtung ließen die Mädchen Socken, eine Sporttasche und Kosmetiktaschen im Wert von insgesamt 77 Euro mitgehen.

Ein Mädchen hatte allerdings seinen Rucksack im Markt vergessen: Als beide Kinder zurückkehrten, wurden sie von einem Mitarbeiter angesprochen. Daraufhin gaben sie die Tat zu. Sie wurden von ihren Eltern im Laatzener Kommissariat abgeholt. Wie in solchen Fällen üblich wurden Jugendamt und Staatsanwaltschaft informiert.

38-Jähriger wird einem Richter vorgeführt

Gegen 21.30 Uhr wurde ein 38-Jähriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland dabei beobachtet, wie er im Nettomarkt an der Langen Weihe Lebensmittel im Wert von etwa 25 Euro in einem Rucksack verstaute. Der Mann wurde von einem Mitarbeiter angesprochen, nachdem er ohne zu bezahlen den Kassenbereich passiert hatte. Da er keine Ausweispapiere vorweisen konnte, informierten die Mitarbeiter die Polizei. Der Beschuldigte wurde festgenommen und am Freitag einem Richter vorgeführt.

Von Daniel Junker