Lange Wochen liegen hinter den Shopinhabern im Leine-Center, in denen sie nicht oder nur eingeschränkt öffnen durften. Für die einzelnen Läden hat das unterschiedliche Konsequenzen. Da ist etwa Spiele-Max im Obergeschoss: Der Fachhändler durfte erst mit der Landesverordnung vom 15. März wieder öffnen, wegen der hohen Inzidenzwerte aber mit Einschränkungen.

Als Geschäft, das sowohl Babyausstattung als auch Bücher führt, kann Spiele-Max zumindest in diese Bereiche im Laden wieder Kunden lassen. Für Spielwaren dagegen gilt, dass die Kunden online schauen, dann in der Filiale anrufen müssen, ob der Artikel da ist, und ihn dann dort abholen können. Click & Meet, also eine Terminvergabe für ein 30-minütiges Shopping, ist wegen der Inzidenz der Stadt über 100 (121,9 am Mittwoch) aktuell nicht möglich.

Läden passen ihre Öffnungszeiten an

„Wir haben die Babysachen und Bücher daher nach vorn geräumt und die anderen Bereiche mit Absperrband getrennt“, erklärt Gabriele Gröning, Mitarbeiterin bei Spiele-Max. Gerade einmal zehn Kunden dürfen zeitgleich im Laden sein. Damit das Personal den Überblick behält, müssen Menschen beim Betreten des Geschäfts einen Chip ziehen. Es laufe okay, sagt Gröning, eben etwas umständlich für die Kunden. Je nach Auslastung und Planung sind bis zu fünf Mitarbeiter im Laden, geöffnet ist allerdings etwas kürzer als üblich: von 9.30 bis 19 Uhr.

Auch der benachbarte Shop El Barril hat seine Öffnungszeiten angepasst. Inhaberin Marianne Schridde arbeitet allein und ist von 10 bis 17 Uhr montags bis sonnabends da. „Es ist eine verdammt schwierige Situation, die wir da alle durchmachen“, sagt sie. Seit Januar habe sie wieder geöffnet, am Anfang mit viel Unsicherheit, ob und wie es laufen soll.

Wenig Laufkundschaft im Leine-Center

Viele Kunden wüssten nach wie vor nicht, dass sie offen habe, auch wenn es sich langsam herumspreche. Zudem sei gerade im ersten Obergeschoss wenig los – da werde ein Arbeitstag ohne oder mit wenigen Kunden lang. Und ohne Einnahmen gebe es auch kein Budget für Werbung.

Insofern sah Schridde es schon als Chance, mehr Laufkundschaft zu bekommen, wenn das Leine-Center für das Modellprojekt des Landes ausgewählt worden wäre. Die Stadt hatte das Center für den Versuch angemeldet, bei dem 25 Kommunen landesweit nach den Osterferien wieder öffnen dürfen. Allerdings hat die Region Hannover zuletzt angekündigt, dass die Umlandkommunen erst einmal nicht zum Zuge kommen werden. Dabei gibt es mit der neuen Teststation am Südeingang des Centers bereits beste Voraussetzungen für die Kunden, sich vor dem Ladenbesuch zu testen.

Bei der Buchhandlung Thalia setzte man lange Zeit auf Click & Collect. Das sei zufriedenstellend gelaufen, sagt Filialleiter Oliver Rosenland. „Die laufenden Kosten bekommt man damit aber nicht wieder reingespielt.“ Immerhin: „Wir konnten das Minus dadurch abfedern.“ Der größte Pluspunkt sei, dass man Präsenz zeige und beim Kunden nicht in Vergessenheit gerate.

Seit 8. März dürfen Buchläden wieder öffnen, auch die Filiale im Leine-Center ist wieder komplett zugänglich. Und das laufe deutlich besser, so Rosenland. Die Kunden könnten sich umschauen und inspirieren lassen. „Es wird spontan gekauft, das ist für beide Seiten ein ganz großes Plus.“

Von Katharina Kutsche