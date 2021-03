Gleidingen

Bevor es endlicher stiller werden kann für hunderte Haushalte, muss es noch mal um so kräftiger rumpeln und dröhnen an der Bahnstrecke in Gleidingen. Die Deutsche Bahn will dort im Mai auf einer Länge von 1,6 Kilometern eine drei Meter hohe Lärmschutzwand errichten – von der Sehlwiese im Norden bis zum südlichen Ortsausgang. Zuvor sind aber diverse Vorarbeiten vonnöten, mit denen jetzt begonnen wurde.

Die neue Lärmschutzwand verläuft auf einem Abschnitt, in dem derzeit noch ein vor Jahren stillgelegtes Gleis liegt. Seit Anfang März sind Bauarbeiter damit beschäftigt, die alten Schienenstränge zu demontieren und mit Hunderten Schwellen für den Abtransport vorzubereiten.

Arbeiter graben Löcher per Hand aus

Anschließend wird der zu bebauende Streifen noch auf Kampfmittel untersucht, eh die eigentlichen Gründungsarbeiten für den Halteapparat der Lärmschutzwand beginnen können. Dafür wird alle fünf Meter ein Quadratmeter großes und ein Meter tiefes sogenanntes Kopfloch benötigt. Insgesamt 330 dieser Kopflöcher müssen ausgehoben werden. Um Kabelschäden vorzubeugen, dürfen keine Geräte eingesetzt werden. Deshalb müsse diese Arbeit von Hand erledigt werden, betonte die Bahnsprecherin.

Die Lärmschutzwand selbst wird drei Meter hoch über der Schienenoberkante und mit 3,80 Meter Abstand zu den Gleisen verlegt. Sie lenkt den Schall vorbeifahrender Personen- und Güterzügen ab. Im Einflussbereich der Wand, so fanden die Gutachter heraus, befinden sich 747 Wohneinheiten, bei der nun gewählten Wandhöhe profitieren die allermeisten von deren lärmreduzierenden Wirkung.

Bahn will Hauseigentümer anschreiben

Lediglich bei 85 Wohneinheiten können den Berechnungen zufolge nach dem Bau der Wand noch die Grenzwerte zu Tages- und Nachtzeiten überschritten werden. Werden die sogenannten Auslösewerte tatsächlich überschritten, wird bei ihnen im nächsten Schritt nach geprüft, inwiefern passiver Schallschutz erforderlich ist, um ein störungsfreies Wohnen in den Wohn- und Schlafräumen zu gewährleisten. Möglich wäre dies beispielsweise durch den Einbau stärkerer, schallisolierender Fenster.

„Alle anspruchsberechtigten Hauseigentümer für passiven Lärmschutz werden voraussichtlich Anfang nächsten Jahres von der DB Netz AG angeschrieben und befragt, ob sie am passiven Lärmsanierungsprogramm teilnehmen möchten“, teilte eine Bahnsprecherin mit. Die DB Netz AG werde von sich aus aktiv. „Die Hauseigentümer selbst müssen nichts unternehmen.“

Hunderte alte Bahnschwellen liegen an der Ritterstraße. Quelle: Astrid Köhler

Die Kosten für den Bau der neuen Lärmschutzwand beziffert die Bahn auf 3,5 Millionen Euro. Finanziert wird sie durch den Bund im Rahmen des Lärmsanierungsprogramms. Die Stadt Laatzen hatte noch Maßnahmen zur Lärmminderung gefordert – darunter eine Verringerung der Fahrgeschwindigkeit und mehr Lärmschutz für die nördlichen Stadtteile Alt-Laatzen, Rethen und Grasdorf. Die Bahn lehnt dies allerdings ab: „Das Programm Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen ist eine freiwillige Maßnahme des Bundes.

Bevor die neue Wand an der Ortsdurchfahrt Gleidingen steht, müssen in den nächsten Wochen noch die alten Gleisteile laus dem Bereich entfernt werden. Die Schwellen wie auch ein Großteil der alten Schienen würden fachgerecht entsorgt, teilte die Bahnsprecherin mit. Einige Teile aber werden noch anderweitig weiter genutzt, so die Sprecherin: „Einige weiterverwertbare Schienen und Schienenbefestigungsmaterialien erhält das Eisenbahnmuseum – in Nürnberg.“

Von Astrid Köhler