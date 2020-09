Laatzen-Mitte

Zahlreiche Lampen am Erich-Kästner-Schulzentrum bleiben seit Wochen dunkel. In den kurzen Sommernächten, zumal während der Ferienzeit, hat das offenbar kaum gestört. Doch inzwischen wird es wieder deutlich früher dunkel. Unter anderem der Musikkreis Laatzen, der regelmäßig in der Schule übt, sowie einzelne Vereinssportler, die abends die EKS-Hallen nutzen, wünschen sich, dass die teils von Treppen unterbrochenen Laufwege an der Baustelle vorbei wieder beleuchtet werden.

Laut Stadtverwaltung wurde der Strom in dem Bereich bereits zu Beginn der Arbeiten abgestellt, weil auf dem Baufeld mehrere Leuchten entfernt werden mussten, erklärte Stadtsprecher Matthias Brinkmann. Womöglich schon ab Donnerstag, ansonsten in den nächsten Tagen solle der Bereich wieder beleuchtet sein. Betroffen von dem bewussten Lampenausfall waren laut Stadt nur der Parkplatz sowie der Weg zur Schule und den Hallen. Auf dem übrigen öffentliche Bereich am Schulgelände gab es keine Ausfälle.

Von Astrid Köhler