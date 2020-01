Ingeln-Oesselse

Was wissen die Ingeln-Oesselser von der Arbeit der Landwirte, und was denken sie darüber? Welche Fragen und Wünsche haben sie zur Produktionsmethoden, Düngung und Pflegemaßnahmen? Das wollen rund ein Dutzend Bauern wissen und zugleich über ihre Arbeitsmethoden und –bedingungen informieren. Für Mittwochabend, 29. Januar, laden sie zu einem Meinungs- und Informationsaustausch in die Aula der Grundschule Ingeln-Oesselse ein.

Nach einem kurzen Impulvortrag stellen sich die Landwirte den Fragen der Bürger. Ziel sei es, Vorurteile abzubauen, Wissenslücken zu schließen und sich gegenseitig besser kennen zu lernen, heißt es seitens der Landwirte. Moderiert wird der Abend von Sonja Köhler.

Von Astrid Köhler