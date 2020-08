Grasdorf

Die Identität des Mannes, der am Freitag in der Leine bei Grasdorf gefunden wurde, ist geklärt. Nach Polizeiangaben handelt es sich um einen 56-jährigen Mann aus Alt-Laatzen. Die Ermittler gehen weiterhin von einem Unglücksfall aus, Anzeichen für ein Fremdverschulden gebe es nicht.

Nähere Angaben zur Identität des Toten machte die Polizei aus Datenschutzgründen nicht, der Mann habe aber Angehörige. Der 56-Jährige sei am Donnerstagabend gegen 17.50 Uhr zuletzt gesehen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Wie der Mann in den Fluss geriet und was genau zum Tod geführt hatte, ist unbekannt. Ob die Leiche noch obduziert werde, müsse nun die Staatsanwaltschaft entscheiden.

Ein Radfahrer hatte den Leichnam am Freitagmorgen leblos in der Leine bei Grasdorf entdeckt und die Polizei verständigt. Die Laatzener Feuerwehr barg die Leiche auf Höhe der Wasserwerksbrücke mithilfe eines Rettungsbootes. Die Identität blieb zunächst unklar.

Von Johannes Dorndorf