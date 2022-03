Laatzen-Mitte

Seit der Invasion russischer Truppen in die Ukraine sind Hunderttausende Menschen auf der Flucht. Um ihnen zu helfen hat das Leine-Center in Laatzen an seinem Infopoint im Erdgeschoss eine Sammelstelle für original verpackte Lebensmittel und Hygieneartikel eingerichtet. Wie Centermanagerin Sandra Moore versichert, würden diese in enger Zusammenarbeit mit der Caritas und dem Verein Herz für die Ukraine bedarfsgerecht verteilt.

Stark gefragt sind Babynahrung, Windeln, Feuchttücher sowie weitere Hygieneartikel für Kinder. Auch Milchflaschen und Schnuller könnten abgegeben werden – ebenso wie haltbare Lebensmittel von Buchweizen, Dosenobst und andere Konserven wie Mehl, Nudeln und Tee sowie Öl und Zucker. Gefragt sind auch Hygieneartikel wie Damenbinden, Einweg-Handtücher, Shampoos, Seifen und Zahnpflegeutensilien. Nicht angenommen werden hingegen Elektrogeräte, Medikamente und Kleidung.

„Der Krieg in der Ukraine macht uns fassungslos“, sagte Moore, die ihr tiefes Mitgefühl für die Menschen vor Ort und auf der Flucht aussprach. Die Spendensammlung solle ein kleiner Beitrag sein, um das Leid zu lindern.