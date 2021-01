Laatzen

Die Leine-VHS will noch in dieser Woche damit anfangen, ihre neuen Hefte für das Frühjahrsprogramm zu verteilen. Schon im Vorfeld macht sie auf eine aktuelle Trickbetrugsserie mit Heften aufmerksam, von der eine andere niedersächsische VHS betroffen ist.

In Delmenhorst seien Programmhefte eingesammelt und älteren Menschen an die Wohnungstür gebracht worden, sagt Romina Dreimann von der Leine-VHS mit. Die Betrüger gaben vor, im Auftrag der dortigen VHS unterwegs zu sein und für diese Spenden zu sammeln. Niemals werde im Auftrag der Volkshochschule bei Privatleuten geklingelt und an der Tür um Spenden gebeten, so Dreimann. Auf die Vorfälle in Delmenhorst aufmerksam gemacht hatte Leiter der dortigen VHS, der frühere Geschäftsstellenleiter der Leine-VHS Jürgen Beckstette.

Die Leine-VHS bringe ihr Frühjahrprogramm in den nächsten Tagen und Wochen zu den meisten der bekannten zentralen Verteilerpunkte. Darunter sind auch die Geschäftsstellen in Laatzen, Hemmingen und Pattensen sowie diverse Praxen und Bäckereien, so Dreimann. Andere publikumsreiche Stellen wie das Aqualaatzium, das seit dem 1. November und bis auf Weiteres wegen der Corona-Pandemie geschlossen ist, werden hingegen erst einmal nicht beliefert. Gedruckt wurde das neue Programmheft in einer Auflage von 7000 Exemplaren.

Semesterstart zum 8. Februar ist fraglich

Eigentlich hatte die Leine-VHS vorgesehen, am 8. Februar mit Präsenzkursen in das neue Semester zu starten. Inwiefern der Zeitplan gehalten werden kann oder aufgrund der möglichen Verlängerung des Lockdowns verschoben werden muss, stehe noch nicht fest. Unabhängig davon plant der Bildungsträger eine Ausweitung seines Onlineangebotes.

Die Unterbrechung des Unterrichtsbetriebes seit März habe den Bildungsträger hart getroffen, schreibt Brigitte Germer, seit 2019 Geschäftsführerin der Leine-VHS, im Vorwort des Frühjahrsprogrammes. „Nur wenige Seminare und Kurse konnten nach der langen Unterbrechung im Frühjahr fortgeführt werden, bei einigen funktionierte es sogar online, obwohl wir alle bislang nur wenig Übung darin hatten.“ Die Volkshochschulen sei ein sozialer Treffpunkt von Generationen, was sich virtuell schwer darzustellen lasse. Es sei zu hoffen, dass das bevorstehende Frühjahrssemester wieder entspannter daherkomme, so Germer, dann wieder „mit persönlichem Austausch“.

Von Astrid Köhler