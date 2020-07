Grasdorf

Sportler von Germania Grasdorf und andere Gäste müssen vorerst auf einen Besuch der Grasdorfer Gaststätte Leinemasch verzichten: Sven Hagemann, seit August 2017 Wirt des Klubhauses auf der Vereinssportanlage an der Ohestraße, hat seinen Betrieb geschlossen. Grund ist die Corona-Krise.

„Mit Leib und Seele bin ich Wirt und habe mein Leben lang nichts anderes gemacht“, trauert der ausgebildete Restaurantfachmann und Veranstaltungskaufmann über die wirtschaftliche Entwicklung seines Lokals in den vergangenen Monaten. „Ich sehe aber keine Perspektive mehr, denn ich lebe von Veranstaltungen und nicht vom À-la-Carte-Essen“, sagt er. Das Vereins-Klubhaus von Germania Grasdorf bietet zu seinen Öffnungszeiten Raum für bis zu 40 Gäste im Restaurant und für bis zu 80 Personen bei Feiern. Dazu kommen weitere 80 Plätze auf der Terrasse und im Biergarten.

Umsatzminus im April und Mai kaum aufholbar

„Der Jahresanfang verläuft in der Gastronomie immer schleppend. Wichtig sind dann jedoch der April und der Mai mit Messe-Veranstaltungen und dem Beginn der Spargelsaison.“ Dies gleiche die vorherige Umsatzflaute sonst immer aus. Aber nicht so in diesem Jahr. „Wir waren eigentlich ganz gut gestartet – doch dann kam Corona“, sagt der Gastronom.

Ein Aushang verweist auf das Aus für die Leinemasch. Quelle: Torsten Lippelt

Der Außer-Haus-Verkauf von Speisen habe sich als Angebot für ihn nicht gerechnet. Die staatliche Beihilfe für Selbstständige sei nur ein „Tropfen auf dem heißen Stein“ bei den laufenden Fixkosten gewesen, sagt Hagemann. Deshalb hatte er sich im Juni dazu entschlossen, den eigentlich noch bis 2022 laufenden, fünfjährigen Pachtvertrag nicht weiter zu erfüllen.

„Germania Grasdorf als Verpächter hat mir Anfang Juni in Gesprächen seine Hilfe angeboten. Aber das reichte leider nicht“, zieht Hagemann sein bitteres Fazit. Kredite kamen für ihn nicht in Frage. Schließlich müssten diese zurückgezahlt werden – und dies bei zurzeit nicht kalkulierbaren Umsätzen. Am vergangenen Sonntag war dann endgültig Schluss – seit Montag ist die Gaststätte geschlossen. Zurück bleiben für den bisherigen Klubwirt nach der einvernehmlichen Trennung vom Verein private finanzielle Verbindlichkeiten. Seine persönliche Perspektive? „Ich suche Sicherheit im Angestelltenverhältnis bei einer größeren Firma außerhalb der Gastronomie“, sagt der 41-Jährige.

Verein führt Gespräche mit Interessenten

Den unerwarteten Abschied von seinem Klubwirt bedauert auch Wolfgang Weiland. „Es war mit Sven Hagemann ein umgängliches Miteinander“, sagt der Germania-Vereinsvorsitzende. Der Verein habe sich bemüht, ihm in seiner wirtschaftlichen Situation zu helfen. „Wir haben versucht, ihn beim Weitermachen zu unterstützen“ – bis hin zur einvernehmlichen Auflösung des Pachtvertrags.“

Für die Zukunft der Gaststätte Zur Leinemasch zeigt sich Weiland zuversichtlich. „Es hat uns überrascht, aber es haben sich bereits fünf Interessenten beim Verein gemeldet. Einer davon hat sich das Klubhaus sogar schon angesehen“, blickt der Sportvereinschef optimistisch voraus.

Von Torsten Lippelt