Laatzen

Ab dem 1. April müssen Hunde im Wald und in der freien Landschaft angeleint werden. Dann beginnt die Brut- und Setzzeit, in der Wildtiere vor Beunruhigung durch frei laufende Hunde geschützt werden. Tiere sollen ungestört der Brut und Aufzucht ihrer Jungen nachgehen zu können. Die Brut- und Setzzeit endet am 15. Juli. Darüber hinaus besteht in Naturschutz- und Wildschongebieten eine ganzjährige Anleinpflicht.

Die Stadt Laatzen weist darauf hin, dass Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer, die gegen die Anleinpflicht verstoßen, ordnungswidrig handeln und mit Geldbußen bestraft werden können. „Aber auch Halterinnen und Halter von angeleinten Hunden können unter Umständen rechtswidrig handeln – nämlich dann, wenn die Leinen zu lang sind und sich die Hunde nicht hinreichend in ihrem Einflussbereich befinden“, sagt Stadtsprecherin Anke Weisbrich. Die Stadt Laatzen empfehle ausdrücklich eine Länge der Hundeleine von maximal zwei Metern. „Hintergrund dieser Empfehlung ist ein Vorfall vor einigen Jahren, bei dem ein Hund an einer fünf Meter langen Leine ein im Gras liegendes Reh so schwer verletzt hatte, dass es verendete“, sagt Weisbrich.

Hundekot gehört auch in Laatzen in den Abfallbehälter

Darüber hinaus macht die Stadt Laatzen darauf aufmerksam, dass Hundekot Müll im Sinne des Abfallgesetzes ist, der ordnungsgemäß entsorgt werden muss – zum Beispiel in einer Plastiktüte in einem Abfallbehälter. „Das Zahlen von Hundesteuer entbindet nicht von dieser Pflicht, da es sich hierbei nicht um eine Reinigungsgebühr handelt“, sagt die Stadtsprecherin. Verstöße sind Ordnungswidrigkeiten und können ebenfalls mit Geldbußen geahndet werden.

Von Daniel Junker