Jessica Kaußen ist Kandidatin der Partei Die Linke für das Bürgermeisteramt in Laatzen. Am Dienstagabend wurde die 30-Jährige einstimmig von den neun anwesenden der insgesamt 23 Mitglieder des Stadtverbands Laatzen/ Pattensen gewählt. Einen Gegenkandidaten gab es nicht, wohl aber ein Annäherungsversuch einer anderen Laatzener Partei, den die Linken ablehnten.

Linke wollen eigenes Fähnlein hochhalten

Vor der Wahl hatte der stellvertretende Stadtverbandsvorsitzende Hans Lehnert einen Brief der Laatzener Grünen vorgelesen, in dem diese anfragten, ob die Linke die Bürgermeisterkandidatin der Grünen, Regina Asendorf, unterstützen wollen – für den Fall, dass sie keinen eigenen Kandidaten nominieren. Dies lehnten Vorstand und Mitglieder jedoch ab. „Wir hatten bei der Bürgermeisterwahl 2014 einen eigenen Kandidaten und sehen keinen Grund, nun keinen aufzustellen“, sagte Lehnert, der betonte: „Wir sind eine Partei mit eigenem Profil und wollen den Wählern Gelegenheit geben, sich auch bei der Bürgermeisterwahl für dieses Profil entscheiden zu können.“ Zwar habe es in der noch laufenden Wahlperiode eine inhaltliche Zusammenarbeit von SPD, Grünen und Linken gegeben. Dies schließe eine personelle Übereinkunft bezüglich der Bürgermeisterfrage aber nicht mit ein. Der Wahlkampf sei eine Chance, um linke Themen spielen zu können, sagte Kaußen. „Da wäre es fatal, diese Chance nicht zu nutzen.“

Kaußen ist jung, aber wahlkampferprobt

Mit der 30-Jährigen schickt die Linke eine junge, aber bereits wahlkampferprobte Politikerin ins Rennen. 2019 hatte sie für das Amt des Oberbürgermeisters in Hannover kandidiert, 2017 für den Bundestag und 2013 für den Landtag. Zwar musste die Ingenieurin dabei jedes Mal eine Niederlage einstecken. Mit ihren derzeitigen Ämtern ist sie dennoch im politischen Geschehen fest verwurzelt. Seit 2016 steht Kaußen an der Spitze von gleich zwei Fraktionen: in der Regionsversammlung Hannover und im Laatzener Rat. Gemeinsam mit Johannes Drücker führt sie zudem den Kreisverband der Linken in Hannover.

Bei den Linken ist die Mutter einer sechsjährigen Tochter bereits seit zehn Jahren Mitglied. Kaußen ist in Laatzen aufgewachsen und lebt noch immer in Laatzen-Mitte. Ihre Themenschwerpunkte sind unter anderem Klimaschutz und eine größere Bürgerbeteiligung bei kommunalen Entscheidungen sowie der Kampf gegen Wohnungsnot und Armut in Laatzen.

Ob Bürgermeister Köhne erneut kandidiert, ist noch offen

Die Partei Die Linke ist bereits die dritte Laatzener Parteien, die einen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl nominiert hat. Die Grünen hatten bereits Ende August den Auftakt gemacht und die ehemalige Landtagsabgeordnete Regina Asendorf aus Grasdorf ins Rennen geschickt. Die SPD hat sich Ende September für den parteilosen Kai Eggert aus Gleidingen entschieden. Ob Bürgermeister Jürgen Köhne ( CDU) erneut für das Amt antritt, ist noch offen. „Wir warten auf eine Äußerung des Bürgermeisters, der sich noch nicht erklärt hat“, sagt CDU-Fraktionsvorsitzender Christoph Dreyer. Die FDP verzichtet schon seit einigen Jahren auf eigene Bewerber und stellt sich jeweils hinter die Kandidaten der CDU. Sollte Köhne erneut kandidieren, wollen die Liberalen ihn wieder unterstützen, hatte Stadtverbandsvorsitzender Gerhard Klaus Ende September angekündigt.

Von Stephanie Zerm